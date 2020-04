Ruba il posto a Madre Natura Giada Pezzaioli che stupisce, e stordisce, il pubblico di Instagram con gli ultimi scatti condivisi sull’account personale. Da spalancare gli occhi attoniti, in cerca di dettagli che confermino la reale identità della modella. Audace, assoluta protagonista e con pochi, pochissimi, indumenti in dosso. Miss Puglia 2019 e aspirante Miss Italia, Giada mette in tavola tutte le ‘carte’ tra le immagini più recenti. Un doppio profilo in cui nulla è trascurato.

Giada Pezzaioli Instagram, il lato b incorniciato dal perizoma è una “scultura”

Dedita al lavoro, la Pezzaioli prospetta un’estate lontana dal mare e dai bikini, e allora quale migliore occasione per rispolverare quelli passati? Standing ovation per la scelta: un bikini a fascia trattenuto da minuscoli laccetti. Striscette sottilissime che abbracciano le circonferenze della modella. Le cosce toniche e gli addominali scolpiti della prima immagine lasciano il posto allo spettacolo più coinvolgente nel secondo scatto. Un centrato primo piano del lato b in cui le natiche catturano tutta l’attenzione. Il perizoma nero si perde tra i glutei. Stupore tra i followers. “È uno scherzo”, “Ma sei tu???? Capitooo Giovanniii”, dicono invocando il compagno Conversano.

“Che milf eccezionale che vedo”

“Che fisico”, “Che milf eccezionale che vedo”. Esaltazione tangibile tra i seguaci. “Un fisico bestiale, mamma mia”. “Madre Natura è qui”, esclamano appellandosi alla perfezione di Giada. “Sempre top”, “Inutile dirti che sei una donna meravigliosa, super gnocca e super f**a”, “Sei una donna bellissima ed eccezionale”. Ma come non soffermarsi sul dettaglio: “Che c**o stupendo, bellissimo”, “Che chiappe pazzesche, da sogno”, “Hai sempre un gran lato b”. E ancora: “Che scultura… Sei la perfezione, stupenda”.

