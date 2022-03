Chi è Joe Biden: carriera, vita privata e curiosità (biografia completa)

Joseph Robinette Biden Jr., meglio noto come Joe Biden, nato a Scranton, il 20 novembre 1942, è il 46º presidente degli Stati Uniti d’America dal 20 gennaio 2021. Esponente dell’area moderata del Partito Democratico, prima di intraprendere l’attività politica ha conseguito il titolo di Juris Doctor e ha esercitato la professione di avvocato, prestando la propria opera come difensore d’ufficio.

Chi è Joe Biden: carriera, vita privata e curiosità

Nel 1972, a 29 anni di età, è stato eletto per la prima volta senatore federale in rappresentanza del Delaware, diventando così il sesto componente più giovane della camera alta nella storia degli Stati Uniti. In seguito è stato riconfermato per ulteriori sei mandati consecutivi, nel corso dei quali si è occupato perlopiù di politica estera e di giustizia. Biden ha ricoperto ininterrottamente la carica fino al 2009, anno in cui si è dimesso per assumere le funzioni di vicepresidente sotto l’amministrazione di Barack Obama. Nel 2017 è stato insignito della medaglia presidenziale della libertà con lode, massima onorificenza civile del Paese. Alle elezioni presidenziali del 2020 ha ricevuto il maggior numero di voti della storia, oltre 81 milioni, prevalendo sul capo di Stato uscente Donald Trump. Entrato in carica all’età di 78 anni, Joe Biden è il più anziano presidente degli Stati Uniti mai eletto, nonché il secondo di fede cattolica (dopo John Fitzgerald Kennedy) e il primo proveniente dal Delaware. Nel dicembre 2020 il settimanale «Time» lo ha prescelto quale «persona dell’anno» insieme alla vicepresidente Kamala Harris, prima donna a rivestire tale incarico.

La biografia completa del presidente degli Stati Uniti

Joe Biden è nato da genitori cattolici di estrazione irlandese, Catherine e Joseph Biden Sr. Joe Biden è il primo di una famiglia numerosa: il presidente Usa infatti ha una sorella minore, Valerie e due fratelli più piccoli James e Frank. Negli anni Cinquanta, le difficoltà nel trovare lavoro nel piccolo paese di Scranton spingono il padre a trasferirsi con la famiglia nel Delaware nel 1953; qui il padre diventa venditore di auto usate. Dopo aver conseguito il diploma nel 1961, Joe Biden ha frequentato l’Università del Delaware per studiare storia e scienze politiche. Durante il suo ultimo anno l’incontro con Neilia Hunter, che diventerà la sua prima moglie. Nel 1968 arriva la laurea in giurisprudenza. Una vita quella di Biden segnata da lutti, molto difficile. La moglie Neilia, sposata pochi anni prima, partorisce nel 1969 il figlio Beau. L’anno successivo nasce il secondo figlio, Hunter Biden; nel 1971, Neilia dà alla luce una figlia, Naomi Christina. Madre e figlia perdono la vita in un incidente stradale nel 1972. Soltanto cinque anni dopo Biden è riuscito a ritrovare la felicità accanto alla sua attuale moglie Jill Jacobs, che gli ha dato una bambina Ashley. Leggi anche l’articolo —> Biden conosce il dolore: la perdita del figlio e quell’incidente che distrusse la sua famiglia