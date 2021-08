Meteo, tra oggi e domani cambia tutto: arriva il primo serio “colpo” all’estate

Meteo, tra oggi e domani cambia tutto. E’ in arrivo il primo serio “colpo” all’estate 2021. Non è il caso di parlare di “tempesta di fine estate” come azzardano alcuni siti meteo sensazionalistici, ma i meteorologi concordano sull’arrivo di una perturbazione piuttosto intensa che farà sentire i suoi effetti dapprima al Nord – e in particolare al Nordest – e poi anche sulle regioni centrali. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo domani cambia tutto: piogge e temporali al Nordest e poi al Centro, temperature in discesa

Un nucleo di aria fredda proveniente dalla Scandinavia si è abbassato verso le Alpi, permettendo ad aria più fresca e instabile di superarle. Già in queste ore temporali e piogge sono presenti su tutto l’arco alpino centro-orientale. L’impatto con la massa d’aria calda presente sull’Italia sarà piuttosto forte: da lunedì 23 agosto 2021, in particolare sul Nordest, ci sarà tempo perturbato con piogge e temporali, anche di forte intensità. La perturbazione scivolerà poi verso le regioni del Centro nella giornata di martedì 24 agosto. Le temperature saranno in decisa discesa, anche di 7-8 gradi al Nord e poi al Centro. Al Sud, per il momento, il tempo resterà soleggiato e caldo come in questo è stato in questo weekend.

Scrive Meteo.it: “Dopo aver interessato le regioni di Nord-Est e l’Emilia Romagna, molto più marginalmente quelle di Nord-Ovest, tra la seconda parte di lunedì 23 e la giornata di martedì 24 il fronte freddo investirà le regioni centrali dove potrebbero verificarsi precipitazioni temporalesche diffuse e localmente anche intense. Non si escludono grandinate e forti raffiche di vento. Al Nord rovesci e temporali nella giornata di martedì si limiteranno alle aree montuose e alla pianura piemontese”.

Dove pioverà di più domani lunedì 23 agosto 2021

Quando arriva un cambiamento meteo di questo tipo tutti si chiedono dove pioverà di più e dove si verificheranno i temporali più forti. Questa, come ben sanno gli esperti di meteorologia, è una previsione molto difficile. Tuttavia, analizzando alcuni modelli matematici di previsione, come ad esempio GFS Meteociel, possiamo farci un’idea abbastanza precisa su dove pioverà di più nella giornata di domani, lunedì 23 agosto 2021.

La mappa sopra, che mostra le precipitazioni accumulate tra oggi e le 23 di domani lunedì 23 agosto 2021, ci fa comprendere che non arriverà molta pioggia, ma le regioni più “bagnate” saranno Piemonte occidentale, Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, alto Veneto, alto Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, alta Toscana, Romagna e Marche. Per quanto riguarda i temporali la previsione è ancora più difficile: la mappa di previsione ETA de Ilmeteo.it (foto in basso) mostra per oggi domenica 22 agosto 2021 un’elevata probabilità di forti temporali su tutto l’arco alpino centro-orientale e sulle prealpi di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lunedì 23 agosto 2021 invece i temporali saranno concentrati, a partire dal pomeriggio, su Romagna e Marche.