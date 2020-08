Meteo Ferragosto 2020. Sarà una festività rovente il Ferragosto di questa strana estate 2020, fatta di alti e bassi per quanto riguarda il meteo. Le ultime news dei più autorevoli siti meteo e i calcoli dei modelli di previsione confermano l’arrivo di una nuova ed intensa ondata di caldo africano. Mentre i temporali, anche violenti, interesseranno parte del nord Italia come già accaduto nelle ultime 24 ore, al Centro e al Sud il sole la farà da padrone. Ma complice l’umidità crescente si raggiungeranno livelli di afa molto elevati, soprattutto nelle zone interne. Nelle isole maggiori invece il sole impetuoso porterà le temperature massime localmente fino a 40 gradi. Vediamo le previsioni in dettaglio. (segue dopo la foto)

Meteo Ferragosto 2020: le previsioni dettagliate

Ferragosto 2020 con il solleone quasi ovunque: questa in sintesi la previsione per la tradizionale festività di mezza estate.

Al Nord . Ferragosto vedrà il cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ma con locali addensamenti ed isolati piovaschi lungo la fascia costiera di Emilia-Romagna e Liguria al mattino e sulle Alpi fino al tardo pomeriggio.

. Ferragosto vedrà il cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ma con locali addensamenti ed isolati piovaschi lungo la fascia costiera di Emilia-Romagna e Liguria al mattino e sulle Alpi fino al tardo pomeriggio. Al Centro e in Sardegna . Giornata con ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni, salvo addensamenti compatti lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio al mattino.

. Giornata con ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni, salvo addensamenti compatti lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio al mattino. Al Sud e in Sicilia. Ferragosto trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Annuvolamenti compatti saranno possibili sulla Campania nelle prime ore della giornata.

Da Nord a Sud le temperature massime sono previste in aumento, con picchi ben sopra le medie stagionali. Localmente potranno essere raggiunti i quaranta gradi di temperatura.

La prossima settimana possibile nuova ondata di #caldoafricano. I principali modelli previsionali GFS e ECMWF concordano nel vedere aria rovente in arrivo sulla #Puglia a partire da martedì. Si tratta di una delle configurazioni peggiori (in termini di #caldo) per noi. #12agosto pic.twitter.com/gx0VPriJvW — MeteoNetwork Puglia (@MNW_Puglia) August 12, 2020

Scrive Meteo.it, portale del Centro Epson Meteo di Milano: “Sulle regioni centrali tirreniche, al Sud e sulle Isole, sia sabato che domenica il termometro potrà superare i 35 gradi, ma su Sicilia e Sardegna si potranno localmente anche raggiungere i 40 gradi. Al Nord il clima sarà meno rovente, ma pur sempre caldo e soprattutto molto afoso, con temperature che non dovrebbero superare i 33-34 gradi. Nella giornata di Ferragosto il rischio di eventuali brevi rovesci o temporali sarà piuttosto basso e limitato ai settori montuosi del Nord-Est”.

Dove farà più caldo a Ferragosto

Con l’aiuto del modello di previsione americano GFS (immagine sopra, da Meteociel.fr) vediamo invece dove l’onda di calore dell’anticiclone africano si farà sentire di più. Le temperature massime più elevate, nella giornata di Ferragosto 2020, sabato 15 agosto, saranno raggiunte nella Sardegna centrale, nella Sicilia centro-orientale, nel Lazio centrale, tra Basilicata e Puglia.

Secondo questo modello di previsione nella giornata di Ferragosto si raggiungeranno 39 gradi a Catania, 38 a Sassari e Nuoro, 36 a Taranto, Roma e Viterbo. Non andrà meglio per la successiva, domenica 16 agosto 2020, quando si potranno registrare fino a 38 gradi a Roma, Nuoro, Catania, Ragusa, Caltanissetta, 37 gradi a Sassari, Olbia, Agrigento, 36 gradi a Rieti, Viterbo e Perugia. E non finisce qui, perché secondo le ultime uscite dei modelli meteo l'ondata di caldo potrebbe proseguire ancora per buona parte della prossima settimana. Vi terremo aggiornati.