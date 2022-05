Meteo settimana, ci attendono giorni di caldo fuori stagione su tutta Italia con temperature più consone al mese di luglio piuttosto che a quello di maggio. Così la primavera meteo 2022, dopo una falsa partenza con freddo fuori stagione, continua a sorprendere. Tutta colpa della presenza dell’anticiclone nordafricano, in gran spolvero già ben prima dell’inizio dell’estate. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo settimana: le previsioni aggiornate al 16 maggio 2022

Meteo.it, uno dei più autorevoli siti italiani di previsioni meteo, parla apertamente di ondata di caldo anomalo a oltranza. “L’Anticiclone nord-africano manterrà il suo ruolo da protagonista per tutta la settimana e, dopo un lieve e temporaneo indebolimento previsto per mercoledì 18 maggio, riprenderà vigore e tenderà ad intensificarsi”, si legge sul sito che fornisce le previsioni, tra gli altri, ai Tg delle reti Mediaset.

“Dunque il clima estivo, la prevalenza di sole ma con locali rovesci e temporali pomeridiani, saranno i segni distintivi anche delle prossime giornate. Le temperature si manterranno, quindi, su valori elevati, con le massime ben superiori alla norma (fino a 6-8 gradi in più rispetto al clima tipico di questo periodo dell’anno). Anche le notti saranno piuttosto calde con temperature minime diffusamente superiori ai 15 gradi e in qualche caso vicine ai 20 gradi”.

Venendo alle previsioni, per domani martedì 17 maggio 2022, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica Militare il tempo sarà stabile e soleggiato su gran parte d'Italia. Solo sui rilievi alpini e prealpini e su quelli appenninici di Marche ed Abruzzo saranno possibili isolati rovesci nelle ore pomeridiane. Mercoledì 18 maggio 2022, invece, si farà sentire una maggiore instabilità, con rovesci e temporali diffusi su tutto il Nord, in attenuazione dalla serata. Giovedì 19 maggio 2022 l'instabilità e i temporali al Nord andranno via via scomparendo. Almeno fino alla fine della settimana, quindi fino a domenica 22 maggio 2022, le temperature minime e massime resteranno ben oltre le medie del periodo, in particolare sulla pianura padano-emiliana e gran parte del Centro-sud, eccetto che nelle zone interessate dai temporali.

Dove farà più caldo

Grazie all’aiuto delle mappe di previsione del modello GFS cerchiamo di capire in quali zone d’Italia farà più caldo nei prossimi giorni. Domani martedì 17 maggio 2022 le regioni più calde saranno quelle di Nord-ovest, le tirreniche settentrionali e la Puglia: sono attesi fino a 28 gradi sulla Pianura Padana e fino a 30 nelle zone interne della Puglia, tra Foggia e Bari.

Mercoledì 18 maggio 2022 a patire di più le temperature fuori stagione saranno ancora le regioni tirreniche, in particolare le zone interne di Toscana, Lazio e Campania, cui si aggiungeranno anche quelle della Sardegna con punte fino a 31 gradi. Giovedì 19 maggio 2022 la situazione resterà sostanzialmente invariate, con il caldo a farla da padrone sul versante tirrenico della penisola.