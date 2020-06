Meteo weekend, finalmente l’estate ha acceso i motori. Dopo una prima parte di giugno in stile primaverile, con più pioggia che sole, il primo mese estivo in Italia si concluderà “alla grande” per il meteo. Lo dicono tutti i principali siti di previsione, che vedono l’anticiclone delle Azzorre, tipico dell’estate italiana, rafforzarsi nel weekend e cedere solo parzialmente all’instabilità. Nei prossimi giorni ci sarà dunque bel tempo e molto sole. Farà anche piuttosto caldo, in alcuni casi con temperature sopra le medie del periodo. Vediamo il dettaglio delle previsioni. (segue dopo la foto)

Meteo weekend, le previsioni dei principali siti meteo

Come sempre UrbanPost vi informa sul tempo affidandosi ai meteorologi professionisti. Per il meteo del weekend abbiamo consultato per primo il sito Meteo.it, del centro Epson di Milano. Secondo Andrea Giuliacci e colleghi, i prossimi due giorni saranno all’insegna della stabilità e del caldo praticamente in tutta Italia. Solo sull’arco alpino e nelle zone prealpine, in particolare a Nordest, si potrà verificare qualche temporale. Il sito parla anche di una probabile ondata di caldo oltre la norma, a partire da lunedì 29 giugno, complice l’arrivo dell’anticiclone africano.

Scrive la redazione di Meteo.it: “Grazie all’alta pressione che si allunga con decisione sul Mediterraneo Occidentale, sarà un fine settimana in gran parte soleggiato, con appena un po’ di instabilità che rimarrà confinata alle zone alpine. Sempre nel corso del fine settimana, aumenterà il caldo, perché una massa d’aria calda tropicale, attualmente ai margini del nostro Paese, avanzerà infine sull’Italia, spingendo così le temperature fino a punte di 35 gradi in diverse località”. Insomma, è in arrivo la prima vera ondata di caldo dell’estate 2020.

Anche il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare conferma condizioni di bel tempo e caldo estivo per il weekend. Anche secondo i previsori dell’arma azzurra i soli disturbi meteo saranno temporali sparsi che interesseranno l’arco alpino e localmente anche Prealpi e colline del settentrione d’Italia. Le temperature sono previste in aumento progressivo già da oggi, venerdì 26 giugno 2020. I venti da moderati oggi diverranno via via deboli, a regime di brezza lungo le coste. Nelle pianure ci saranno caldo e afa, soprattutto da domenica. (segue dopo la foto)

Meteo weekend: dove farà più caldo?

Per la previsione delle temperature, ci affidiamo invece ai calcoli dei modelli matematici. Secondo Ecmwf, il “cervellone meteo” europeo, l’anomalia positiva di temperatura interesserà soprattutto la costa adriatica, da nord a Sud, la Sicilia e la Sardegna meridionale nella giornata di sabato 27 giugno 2020, per poi estendersi praticamente a tutte le regioni del Centro-nord nella giornata di domenica 28 giugno 2020.

La carta di previsione delle temperature massime (foto in alto) mostra i picchi di temperatura più alti nella giornata di sabato 27 giugno 2020 sulla Puglia (33-34 gradi), sulla Sicilia (32-33 gradi), sulla Sardegna (29-30 gradi) e sul Lazio meridionale (29-30 gradi. Temperature piuttosto elevate anche sulla Pianura padano-emiliana, con massime ovunque attorno ai 30 gradi. Per le previsioni meteo dettagliate consultate sempre i siti meteo che abbiamo citato in questo articolo >> Le news meteo di UrbanPost