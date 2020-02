Meteo weekend, ancora niente pioggia e caldo fuori stagione. Anche sul finire questo inverno si conferma come una delle stagioni più siccitose degli ultimi anni. Siamo a qualche giorno dall’inizio della primavera meteorologica (1° marzo) e ll deficit idrico ha raggiunto livelli preoccupanti, mettendo a rischio soprattutto le colture. Oltre alla siccità, le temperature si sono mantenute negli ultimi due mesi di circa un grado e mezzo sopra le medie stagionali abituali. Vediamo nel dettaglio la situazione, con le previsioni aggiornate per il weekend di sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020.

Meteo weekend: bel tempo e temperature primaverili

“Un grande campo di alta pressione ha conquistato l’Italia e la sua influenza proteggerà li Belpaese almeno fino a lunedì prossimo, apportando aria via via più calda”, fa sapere IlMeteo.it, perché frutto dell’influenza dell’anticiclone nordafricano sull’area del Mediterraneo. La conferma della previsione arriva anche dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, che parla di bel tempo quasi ovunque per tutto il weekend, salvo addensamenti nuvolosi che interesseranno la Sicilia sabato e poi Liguria e Sardegna nella giornata di domenica, ma senza piogge.

“Il tempo sarà prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni, a parte una maggior nuvolosità domenica sul Triveneto, sull’alta Toscana e in Liguria”, affermano i previsori de IlMeteo.it mentre le temperature cominceranno a salire a partire da domenica, con un’escalation che proseguirà anche all’inizio della prossima settimana. La conferma arriva anche dall’analisi delle mappe di previsione del modello Wrf del sito Meteociel.fr (immagine sotto) che prevede massime fino a 18 gradi sul alcune aree della Pianura Padana, in particolare in Emilia, fino a 17-18 gradi sul medio Adriatico, punte di 19 gradi su Puglia settentrionale, Basilicata, 17-18 gradi sulla costa orientale della Sardegna. Insomma, bel tempo e caldo, tanto che molti alberi sono già in fiore come se fossimo a marzo inoltrato.

Quando arriverà finalmente la pioggia? Forse il cambiamento a metà settimana prossima

Ma dunque quando arriverà finalmente la pioggia? “Tutto cambierà da martedì – scrive ancora IlMeteo.it – quando l’aumento delle nubi e qualche pioggia farà calare bruscamente i termometri al Nord (anche di 10°C in Piemonte). Questa diminuzione sarà il preludio di un cambiamento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì delle ceneri”. Andrà davvero così? E’ davvero ancora molto presto per dirlo, perché come ripetiamo sempre le previsioni oltre le 36 ore hanno sempre un livello di affidabilità molto basso.

Possiamo dire che i modelli di previsione, in particolare l’europeo Ecmwf che si dimostra sempre molto preciso, vede per la metà della prossima settimana un cambio di circolazione. Significa che l’attuale campo di alta pressione si indebolirà, lasciando spazio alle perturbazioni grazie all’ondulazione verso il basso del flusso Atlantico. Che sia l’inizio di una fase più instabile? Ce lo auguriamo considerata la siccità pericolosa, per l’ambiente e per la salute, che stiamo vivendo in questo fine inverno anomalo per la nostra storia climatica. Ricordate sempre che noi ci occupiamo di news meteo, non di previsioni che sono un altro mestiere: per le previsioni affidatevi ai meteorologi, noi preferiamo da sempre il servizio meteo dell’Aeronautica Militare. >> Le nostre news meteo