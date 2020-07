Stasera in Tv oggi, 15 Luglio 2020, non mancheranno numerose serie Tv e programmi di intrattenimento. Anche per questo mercoledì sera il divertimento è a dir poco assicurato con la ricchissima programmazione in chiaro. Sulla Rai andrà in onda l’imperdibile ritorno di Super Quark e su Mediaset andrà in onda la seconda puntata della sua serie Come sorelle. Poi su Rai 3 e non solo largo spazio all’informazione. Non resta che accomodarsi sul proprio divano e scegliere il programma che più si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 15 luglio 2020: la seconda puntata della serie “Come sorelle”

Stasera in Tv oggi, 15 Luglio 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda Super Quark, condotto da Piero Angela. Lo storico programma si occuperà di scienza, natura, storia e tecnologia. Su Rai 2 ci sarà la sedicesima stagione della serie Tv N.C.I.S. Invece, su Rai3 andrà in onda Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film horror Resident Evil: Apocalypse e su Rai Movie ci sarà il film di Ferzan Ozpetek Mine vaganti, con Riccardo Scamarcio e tanti altri. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 15 Luglio 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 la seconda puntata della serie turca Come sorelle. Tre sorelle saranno coinvolte in una vorticosa e a volte pericolosa ricerca della verità sul loro passato. Su Italia 1 andrà in onda la settima stagione della serie Chicago Fire. Infine, su Rete 4 verrà trasmesso il film Firewall: Accesso negato, con Harrison Ford.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda la terza stagione della serie Tv The Last Kingdom. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda il film La casa stregata, con Renato Pozzetto, Gloria Guida, Lia Zoppelli e Yorgo Voyagis. Attorno all’anno Mille due amanti colti in adulterio furono trasformati in statue di sale. Il maleficio si dissolverà solo se dopo mille anni quando due sposi si troveranno nello stesso luogo per la loro prima notte d’amore. Dopo varie vicissitudini improbabili, due giovani sposi giungeranno nel momento giusto e nel luogo giusto per fare la cosa giusta. Su La5, invece, ci sarà il film romantico L’uomo perfetto, con Francesca Inaudi, Riccardo Scamarcio e Gabriella Pession. Infine, su TV8 andrà in onda il film drammatico Dear John, tratto dal romanzo di Nicholas Sparks Ricordati di guardare la luna. >>Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo