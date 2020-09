Stasera in Tv oggi 24 Settembre 2020: la terza puntata della serie “Nero a metà 2”

Stasera in Tv oggi, 24 Settembre 2020, sulla Rai andrà in onda la terza puntata della nuova stagione della serie Nero a metà e su Canale 5, invece, torna il grande calcio con la Supercoppa Europea. Poi come ogni sera non mancheranno film di ogni genere e diversi programmi di approfondimento e attualità. Ogni giorno il divertimento è praticamente assicurato con la programmazione in chiaro. A questo punto non resta che scegliere il proprio spettacolo preferito. Scopriamo ora insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 24 Settembre 2020: tra serie Tv e grande calcio

Questa sera, 24 Settembre 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda la terza puntata della nuova stagione di Nero a metà, con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Su Rai 2 verrà trasmessa la commedia Amore, cucina e curry. Invece, su Rai3 andrà in onda il film La truffa dei Logan. Poi su Rai 4 verrà trasmessa la sesta stagione della serie Elementary: Compagni di sobrietà e su Rai Movie ci sarà il film romantico Scelta d’amore: La storia di Hilary e Victor, con Julia Roberts. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 24 Settembre 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 la partita di Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia. Su Italia 1, invece, ci sarà quarta stagione di Chicago Med: Un’orribile verità. Infine, su Rete 4 ci sarà programma d’attualità Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film horror Knock knock. Poi se vi piacciono gli horror su Cine 34 andrà in onda E tu vivrai nel terrore! L’aldilà. Louisiana, 1981: Liza Merril, giovane newyorkese, eredita l’hotel Sette porte, un edificio costruito, secondo un’antica leggenda, su uno dei varchi per accedere all’inferno. Su Tv8, invece, ci sarà il film Ex: Amici come prima, con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Tosca D’Aquino, Natasha Stefanenko, Teresa Mannino, Anna Foglietta, Gabriella Pession, Ricky Memphis, Paolo Ruffini e tanti altri. Infine, su Cielo andrà in onda il film d’azione Shoot’Em Up (Spara o Muori). >> Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo