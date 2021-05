in

Terremoto oggi Arezzo Pieve Santo Stefano. La terra ha tremato nel cuore della notte nella zona del piccolo centro appenninico vicino ai confini regionali con Emilia-Romagna e Umbria. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato l’evento sismico alle 3:24 di oggi, giovedì 27 maggio 2021. (continua a leggere dopo la foto)

Terremoto oggi Arezzo Pieve Santo Stefano: i dettagli della scossa

La scossa di terremoto, come detto, è stata rilevata alle 3:24 di oggi con epicentro nella zona di Pieve Santo Stefano nelle coordinate geografiche (lat, lon) 43.67, 12.02, a circa 2 km dal piccolo centro urbano, ad una profondità di 10 km. La magnitudo rilevata è stata di 2.7 gradi della scala Richter.

Entro i 20 km dall’epicentro, oltre a Pieve Santo Stefano, ci sono anche i comuni di Caprese Michelangelo, Chiusi della Verna, Chitignano, Badia Tedalda, Castel Focognano, Anghiari, Subbiano, Sansepolcro, Bibbiena, Capolona e Talla (tutti in provincia di Arezzo). Poi Verghereto (Forlì-Cesena), Casteldelci (Rimini) e San Giustino (Perugia).

Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. La zona del Verghereto, non distante dall’epicentro della scossa di terremoto di oggi, è abituata ad eventi sismici fortunatamente negli ultimi anni sempre di entità medio-bassa. Il territorio è classificato a pericolosità sismica medio-alta, come da mappa Ingv qui sotto.

I terremoto storici nella zona a cavallo tra Arezzo e la Romagna

I terremoti storici più forti nella zona sono stati quello del 1584 con epicentro nella zona di Bagno di Romagna (magnitudo stimata 5.9, con ingenti danni proprio nella località termale romagnola) e quello del 1918 con epicentro nell’Appennino forlivese (magnitudo 5.8) ma che provocò ingenti danni anche a Verghereto, oltre che una ventina di vittime in tutto.

I più recenti, il sisma di magnitudo 5 gradi della scala Richter avvenuto il 13 giugno del 1948 con epicentro nei pressi di Sansepolcro e poi quello del 26 novembre 2001, magnitudo 4.63, con epicentro a Madonnuccia, non distante da Pieve Santo Stefano.