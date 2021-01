in

Giallo di Caronia news oggi: non esiste al momento alcuna istanza di archiviazione per omicidio-suicidio. Arriva inaspettata, oggi 5 gennaio 2021, la chiara smentita, da parte del procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, delle indiscrezioni che circolano da giorni sull’inchiesta relativa alla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello.

Giallo di Caronia: Procura smentisce archiviazione per omicidio-suicidio

Ancora tante le ipotesi al vaglio: piste già battute ed altre, nuove. Parola del procuratore Cavallo che fuga così ogni dubbio dopo la petizione online postata sui social da Daniele Mondello, rispettivamente marito e padre di Viviana e Gioele, per scongiurare la eventuale archiviazione del caso di cui si parla da giorni. “Lavoriamo a pieno ritmo per fugare ogni dubbio; la nostra attenzione è rivolta alle possibili cause che hanno provocato la morte di Gioele”.

La petizione online di Daniele Mondello

Il marito di Viviana in queste ore si sta mobilitando sui social per una raccolta firme allo scopo di scongiurare l’archiviazione delle indagini. Vuole sapere come e perché sono morti sua moglie e il loro adorato bambino. Questo il suo post su Facebook:

“Giustizia per Viviana e Gioele: NO! all’archiviazione del caso come omicidio suicidio

Clicca il link e firma anche tu, aiutaci a condividere il link con i tuoi amici

Archiviare il caso, sarebbe come ucciderli una seconda volta. GIUSTIZIA PER Viviana e Gioele #giustiziapervivianaegioele. Grazie “ .