Alba Parietti Instagram: un inno alla vita vestito di sensualità pura. Questo il messaggio che emana il recente scatto social dell’attrice e opinionista tv. In barca, si rilassa sotto il sole di Sorrento. Con lei il suo cane e una serie di messaggi di positività.

Stacco di coscia in mostra sotto il sole di Sorrento

“La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.

(James Joyce)

❤️

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto.

(Oscar Wilde)

❤️

È importante aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita. ❤️

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi.

(Charlie Chaplin)

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

(Mark Twain)”.

A quasi 59 anni la Parietti si gode la vita con il sorriso. Radiosa e sempre seducente, indossa un mini abito nero e si fa immortalare a cavalcioni sul suo amato cane. Stacco di coscia in bella mostra e un sorriso smagliante. Alba Parietti, egocentrica per sua stessa ammissione ed esibizionista, non smette mai di sorprendere i fans. E c’è anche chi le scrive: “Mamma mia ma quanto sei bella sposami Alba tvb”. Ci ha preso gusto a mostrarsi senza make up durante il lockdown ed il risultato è stato sorprendente. Tanti followers infatti la preferiscono ‘al naturale’. A quasi 60 anni lei se lo può permettere perché la sua pelle di porcellana ed il fisico pazzesco la fanno sembrare una trentenne. Anche i continui cambi di look – dalla folta chioma al taglio corto sfilato – sono stati apprezzati dai suoi ammiratori. Certo, ogni tanto spunta anche qualche critica ma la saggia Alba Parietti se la fa scivolare addosso alla grande … Potrebbe interessarti anche —> Sabrina Salerno Instagram: «Da svenimento» con la maglia annodata sotto il seno