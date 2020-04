Su Instagram Alessia Macari ha pubblicato un triplice scatto per valorizzare l’outfit del giorno. A dire il vero i follower della splendida Ciociara, uno dei personaggi più riusciti e apprezzati del Mini Mondo del programma tv ‘Avanti un altro’, non sono tanto rimasti colpiti dalla giacca oversize di jeans e dal leggins super attillato, quanto piuttosto dal corpo favoloso della showgirl. Tutto al posto giusto, un fisico perfetto.

Alessia Macari Instagram irresistibile, leggins aderentissimi e lato B perfetto: «Quanta salute»

Alessia Macari sa come incantare i fan, come lasciarli a bocca aperta. L’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato una foto in cui il vero protagonista è il fondoschiena da sogno. Il lato B fasciato dai leggins che le stanno come una seconda pelle hanno stregato il popolo del web, che ha riempito di complimenti la giovane. Eccitante anche l’accenno di perizoma che si intravede da sotto il fuseaux. Insomma un ritratto curato nei minimi particolari reso ancora più provocante dall’espressione compiaciuta della 26enne, che è distesa un divanetto posto in quella che sembra una terrazza. Una serie di scatti realizzati probabilmente in queste ore, ai tempi della quarantena forzata a causa del Covid-19, non una vecchia foto.

«Sei sempre bella, qualsiasi cosa indossi»

In basso alla post intrigante oltre 12mila mi piace e decine di complimenti: «Sei bellissima. Hai un cul*tto stupendo», ha osservato un utente, valorizzando le grazie di Alessia Macari; «Quanto sei tosta. La perfezione», ha fatto eco un fan; «Quanta salute», ha chiosato un utente. E ancora: «Ciao carissima Alessia, sei strabellissima, stupendissima e molto sensuale», «Che lato B! Posso venire a farti compagnia?», «A me arrapano di più quei pantaloni in pelle super aderenti…», «Sei sempre bella, qualsiasi cosa indossi», «Che bo**», «Stupenda». Insomma la serie di foto bollenti non sono passate in sordina… Ancora una volta i fan hanno applaudito virtualmente alla bellezza della stratosferica di Alessia Macari.

(Alessia Macari Instagram Foto Profilo Ufficiale)