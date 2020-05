Duplice scatto piccante su Instagram per Alessia Macari, ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, conosciuta ai più col soprannome de ‘La Ciociara’, personaggio del ‘Mini Mondo’ di ‘Avanti un altro’, consueto appuntamento serale di Canale 5, che vede al timone Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La showgirl di origini irlandesi ha pubblicato due foto che la ritraggono con addosso un completino sportivo niente male. Del resto di allenarsi, anche in quarantena, Alessia Macari non ha mai smesso. Anzi, molte delle sue Instagram Stories e post ruotano attorno a questa sua grande passione: il fitness. Tanti sacrifici: innanzitutto per mantenersi in forma, ma anche per sfogarsi e scaricare le energie negative.

Alessia Macari Instagram pazzesca, davanzale esplode dal top coi laccetti: «Ma sei vera?»

Alessia Macari superlativa, davvero magnifica. La soubrette ha postato un duplice scatto che la mostra in tenuta sportiva. Micro-top con i laccetti e leggins abbinato. In primo piano ovviamente il décolleté da sogno che fa capolino dalla scollatura audace. Make up marcato, capelli piastrati e addominali appena accennati completano le due foto hot, rese ancora più intriganti dall’espressione ammiccante del viso. Nulla da dire: fisico veramente ben curato. Curve pericolose, un ritratto da 10 e lode. In basso al post che mostra anche un tatuaggio molto piccolo sotto il seno della Ciociara decine di complimenti e una valanga di cuoricini. Ma non c’è da stupirsi: la showgirl dall’accento particolare è tra le donne dello spettacolo più amate. La Macari, sin dagli esordi, è stata apprezzata dal grande pubblico, oltre che per la sua bellezza, per la spontaneità.

Complimenti a non finire per la Ciociara di ‘Avanti un altro’

Oltre diecimila mi piace e molte interazioni positive. A commentare anche personaggi del mondo della tv come Patrizia Pellegrino che ha scritto: «Sei splendida, amica mia», o del web, quali Francesca Brambilla, che ha postato un semplice: «Che bella». Tanti i fan che si sono scatenati con apprezzamenti di ogni tipo: «Stupenda proprio», ha esclamato un utente; «Ma sei vera?», ha chiesto timidamente un follower; «Sei meravigliosa», ha concluso un ammiratore. E ancora: «Super sexy, ti adoro», «Che donna affascinante», «Una bomba».

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Alessia Macari)