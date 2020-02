A Tv Sorrisi e Canzoni Alessia Marcuzzi ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato dei suoi progetti futuri, dell’addio all’Isola dei famosi e del successo de Le Iene. Nel corso della chiacchierata la conduttrice si è sbottonata anche sul privato, svelando cosa la fa arrabbiare sul serio. Si definisce una persona piuttosto mite, eppure basta toccare un ‘argomento’ per farla montare su tutte le furie. Parlando del suo compagno d’avventura Nicola Savino la Marcuzzi ha detto: «Stare insieme con lui a “Le iene” mi fa sentire a casa, in un posto che è nel mio cuore, dove c’è spazio per le battute scherzose e una particolare attenzione a temi socialmente utili».

Alessia Marcuzzi svela cosa la fa arrabbiare sul serio: «Divento una leonessa…»

Fra gli ultimi casi trattati nelle inchieste delle Iene inviate sul campo, la conduttrice ha confidato quello che l’ha colpita di più: «Chico Forti, il velista che è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998. Da allora è recluso in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti, ma non ha mai smesso di gridare la sua innocenza. È una storia che mi colpisce molto perché io lui l’ho conosciuto quando ero giovanissima, a 19 anni, mentre presentavo il Windsurf World Festival a Mondello, la spiaggia di Palermo. Ci sono tante testimonianze e diversi indizi che indurrebbero a rivedere il processo», ha affermato Alessia Marcuzzi che ha confermato la sua presenza alla prossima edizione di Temptation Island Vip. Il volto noto della tv ha ribadito di aver lasciato la conduzione de L’Isola dei famosi: «Perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava di aver dato tutto», ha esclamato la presentatrice giustificando la sua scelta. In realtà oggi Alessia Marcuzzi è pure un’imprenditrice di successo: «Dopo le borse, ora sto per lanciare una linea di creme tutte naturali, che si chiamerà “Luce”. E per l’8 marzo, festa della donna, rivoluzionerò il mio blog, “La Pinella”, coinvolgendo sette professioniste: maestra di yoga, nutrizionista, ginecologa… con cui daremo consigli di benessere a 360°. Ma tutte queste attività non avrebbero il seguito che hanno, senza l’affetto del mio pubblico televisivo».

«Gli scatti da pantera su Instagram? Durano giusto i cinque secondi del post»

Alessia Marcuzzi lontano dai riflettori non è una ‘iena’, cerca sempre di comportarsi con garbo: «In banca o dal salumiere, intende? No, non “sbrocco” mai. Sono attenta a essere gentile con tutti, sempre, anche quando vado di fretta. Tanto che mio figlio Tommy (Tommaso Inzaghi, 18 anni, figlio di Simone, ex calciatore e attuale allenatore della Lazio, ndr) ogni tanto mi bacchetta: “Scialla, mamma!”. È il suo modo di dirmi: “Rilassati, prendila con calma!”. Però divento feroce come una leonessa quando mi toccano la famiglia. Io proteggo da sempre i miei ragazzi dalla curiosità dei media e dalle aggressioni sui social. Se mi accorgo che qualcuno li attacca o li offende, allora sì che mi arrabbio», svelando così cosa la fa irritare. Qualche parola anche sul perché pubblichi sovente foto hot su Instagram: «Gli scatti da “panterona” con i bikini maculati durano giusto i cinque secondi del post. L’altro giorno, per esempio, volevo farmi una foto con una tutina super aderente e Mia mi ha detto: “Mamma, ma non è ancora Carnevale!”».

(Profilo Instagram Ufficiale Foto Alessia Marcuzzi)