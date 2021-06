Alex Belli: carriera, vita privata e fidanzata, tutte le curiosità sull’attore

Alex Belli è un attore conosciuto soprattutto per la sua presenza sul piccolo schermo nella soap opera italiana Centovetrine. Dopo la fine dell’esperienze nella soap, l’attore ha continuato a lavorare come modello, fotografo e videomaker. Scopriamo tutto sulla sia vita privata e la sua carriera.

Alex Belli biografia e carriera

L’attore, il cui vero nome è Alessandro Gabelli, è nato il 22 dicembre 1982 a Parma. Ha quindi 38 anni, è alto 1,83 centimetri e ha gli occhi azzurri. Appassionato da musica fin da giovane, durante gli studi superiori studia composizione musicale e canto recitativo al conservatorio. Impara anche a suonare vari strumenti di musica rock e pop, e per un breve periodo lavora da speaker radiofonico. Desideroso di lavorare in radio, nel 2001 giunge a Milano. Non trovando opportunità per lavorare, l’attore spende tutti i suoi risparmi.

Notato da un booker della The Fashion Model Management, inizia a fare casting, sfilando per la prima volta per Gianfranco Ferré. Viene in seguito scelto personalmente da Giorgio Armani. Così inizia la sua carriera professionale sfilando per diversi marchi di moda nelle città di tutto il mondo come Londra, New York e Parigi.Nel 2007 apre a Milano il suo studio da fotografo e videomaker, AxB Production, occupandosi di moda e pubblicità.

Centovetrine

Nel 2010 arriva la grande svolta in tv con l’interpretazione di Jacopo Castelli in Centovetrine, ruolo che non cambierà fino all’ultimo episodio della serie nel 2015. Con la chiusura della sopa opera, Alex Belli, viene scelto su Canale 5 per la decima edizione del reality show L’isola dei famosi presentato da Alessia Marcuzzi. Nel 2012 partecipa a Ballando con le Stelle. Nel settembre 2012 ha prodotto e girato un film uscito nelle sale cinematografiche l’11 aprile 2013 con il titolo di Un’insolita vendemmia.

Alex Belli vita privata

Alex Belli, nella vita privata, è stato legato sentimentalmente alla modella slovacca Katarina Raniakova per circa dieci anni, di cui quattro di matrimonio. La coppia si conosceva già da sei anni quando si è sposato nel 2013. La loro storia non è sempre andata a gonfie vele a causa di un tradimento dell’ex modello. Dopo l’uscita da L’isola dei famosi, l’attore ha infatti rilasciato un’intervista su Oggi: “Io e mia moglie non abbiamo segreti, conosciamo i nostri sbagli. Se**o e famiglia sono cose che hanno pesi diversi nella nostra storia. Non è facile da capire, quando prevale la cultura della finta monogamia e del tradimento come tabù“. I due si sono separati ufficialmente nel 2017.

Delia Duran

Nello stesso anni inizia una relazione con la modella marocchina Mila Suarez. La relazione termina dopo due anni, nel 2019. Subito dopo essersi lasciato con la modella marocchina, inizia una relazione con la modella e attrice venezuelana Delia Duran. Alex le ha proposto di sposarlo nell'aprile 2021.