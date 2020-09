Alice Pagani è tra le stelle di Baby 3, la serie televisiva di Netflix basata sullo scandalo delle baby squillo romane. All’interno della serie veste i panni della trasgressiva Ludovica. Attrice di grande talento e di una bellezza fuori dal comune. Il suo account Instagram vanta già più di un milione di followers e le sue foto sono da mozzare il fiato. Tipo uno dei suoi ultimi scatti. Una foto “rubata” dal servizio di Repubblica che ha fatto davvero scalpore. Sono tutti già pazzi di lei.

Chi è Alice Pagani

La bellissima Alice Pagani è nata il 19 febbraio 1998 ad Ascoli Piceno, nelle Marche. E’ alta 1,65 cm e pesa circa 46 kg. In poche parole, un vero e proprio figurino! Entrambi i genitori sono marchigiani: dalla madre ha imparato il senso di responsabilità, mentre dal padre appassionato di scrittura, arte e musica, ha imparato ad avere fiducia nelle proprie possibilità. Al padre inoltre deve l’amore per il cantautore Fabrizio De André. Appassionata fin da subito di recitazione esordisce nel 2016 nel film Il permesso – 48 ore fuori. Successivamente la vediamo anche in Classe Z e Loro di Paolo Sorrentino. Il successo vero e proprio arriva con la serie di Netflix, Baby, giunta ora alla terza stagione.

La foto e i commenti

Baby 3 è online da poche ore, ma sta già facendo impazzire i fan. Alice Pagani ha inaugurato la nuova stagione pubblicando una serie di foto davvero sensuali. Tra queste una in particolare ha fatto scalpore. In questo scatto vediamo Alice stesa sul pavimento in legno con indosso una gonna e un reggiseno di pelle. Illuminata solo da un raggio di sole, mantiene un certo alone di mistero. La foto risulta molto sensuale soprattutto grazie al suo sguardo e al suo fisico praticamente perfetto. I fan sono rimasti senza fiato di fronte a tanta bellezza e l’hanno sommersa di like e commenti. “Ma cosa sei?”; “Meravigliosa”; “Sei semplicemente spettacolare”; “Impossibile resistere al tuo fascino, sei stupenda”; “Una regina, bellissima, davvero”; “Sei perfetta, ti adoro”. >> tutte le news sul mondo Netflix