Allerta meteo, domani 11 regioni a rischio forti nubifragi

In Italia il meteo di venerdì 8 ottobre mette in allerta un po’ tutte le regioni: un ciclone si posizionerà al Sud mantenendo compromesso il tempo sul Mezzogiorno e sulle regioni adriatiche centrali. Protetto dall’alta pressione delle Azzorre che avanzerà dai settori occidentali il resto della penisola. A non risparmiare altra legna sul fuoco ci saranno venti di Bora, Grecale e Tramontana, che faranno crollare le temperature al Nord e successivamente anche al Centro-Sud.

Il maltempo non smette di flagellare l’Italia. Anche per la giornata di domani, venerdì 8 ottobre, la Protezione civile ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione e allerta meteo gialla riguardante la maggior parte della penisola. Un’area di bassa pressione, posizionata sull’Italia centro-meridionale, persisterà e manterrà condizioni di tempo perturbato. Non solo, questo venerdì si avventeranno precipitazioni e temporali su buona parte del Sud nonché versante adriatico centrale.

Allerta meteo domani venerdì 8 ottobre, maltempo su tutta l’Italia

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile in accordo con le regioni coinvolte ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso mantiene ed amplia i precedenti di allerta meteo. Sul sito della Protezione civile è stato affisso il bollettino di criticità per la giornata di venerdì 8 ottobre. Sono 11 le regioni con allerta gialla per rischio idraulico, per temporali e rischio idrogeologico. Parte dell’Emilia-Romagna, sull’Umbria, Abruzzo, restanti settori di Marche, Molise e Puglia, Basilicata e parte di Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Criticità per rischio idraulico: Abruzzo, Calabria, Marche e Molise. Rischio temporali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, isole Egadi e isole Eolie, Umbria. Criticità per rischio idrogeologico: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria.

