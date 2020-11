Alvaro Cervantes età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sull’attore spagnolo

Questa sera,10 Novembre 2020, su Rai 1 dalle ore 21.25 andrà in onda la seconda puntata della nuova serie Gli orologi del diavolo, diretta da Alessandro Angelini e tratta dall’omonimo libro edito da Rizzoli di Gianfranco Franciosi. Tra i numerosi protagonisti di questa serie c’è anche Alvaro Cervantes. L’attore interpreta il ruolo di Aurelio Vizcaino, figlio di una nota famiglia spagnola di trafficanti di droga. Aurelio diventerà amico di Marco fino a considerarlo un fratello. Le cose poi cambieranno quando scoprirà che Marco è un’infiltrato. Ora scopriamo qualche curiosità in più sulla vita privata e pubblica di Alvaro Cervantes.

Alvaro Cervantes: la vita privata

Alvaro Cervantes è nato il 12 Settembre del 1989 a Barcellona ed è un famoso attore spagnolo. Ha 31 anni ed è alto 171 cm. Al momento non si conosce il suo peso. È del segno zodiacale della Vergine. Alvaro Cervantes è figlio di un commerciante informatico e di una fioraia. La sua passione per la recitazione è nata a scuola grazie ad una sua partecipazione ad uno spettacolo teatrale. Poi, mentre frequentava il liceo artistico, ha mosso i suoi primi passi nel mondo televisivo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non si sa nulla, Cervantes è molto riservato. Nonostante ciò però è attivo sui social, attraverso i quali racconta ai suoi fan soprattutto i suoi impegni lavorativi. Il suo profilo Instagram conta oltre 190 mila followers (@alvarocervan).

La carriera nel mondo dello spettacolo

Alvaro Cervantes ha mosso i primi passi come attore nella serie televisiva spagnola Abuela de verano. Da dopo questa avventura per lui è arrivato il grande successo. L’attore, poi, ha preso parte a tantissimi altri telefilm, fra cui: Hermanos, Los nuestros, Carlos, rey emperador, Cites, 1898 Los últimos de Filipinas, La zona, The Tree of Blood, Bajo el mismo techo, Brigada Costa del Sol, The Legacy of the Bones, Adú, Offering to the Storm e molte altre. Da ieri sera, 9 Novembre 2020, è un volto noto di Rai 1 grazie alla nuova serie televisiva Gli orologi del Diavolo, con Beppe Fiorello. >> Altri Gossip

Foto dal profilo ufficiale Instagram di Alvaro Cervantes (@alvarocervan)