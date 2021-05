Amanda Lear ha un nuovo fidanzato. Anche questa volta il suo nuovo compagno di vita è molto più giovane di lei. La precisa differenza di età tra loro due non è calcolabile, ma basta guardare la foto per vedere che lui è davvero piccolo. La showgirl ha deciso di mostrarlo ai suoi followers attraverso uno scatto decisamente romantico su Instagram. Amanda e il suo nuovo fidanzato si sono scattati un selfie nella città dell’amore, al Trocadero, l’area monumentale sulla Rive Droite della Senna, nel XVI arrondissement. Basta osservare i loro sorrisi smaglianti per capire la loro felicità.

Amanda Lear fidanzato, la showgirl felice e spensierata a Parigi

Amanda Lear, classe 1939, a 82 anni si è fidanzata di nuovo con un uomo molto più giovane di lei. La showgirl ha deciso di presentarlo ai suoi fan su Instagram pubblicando un loro selfie a Parigi, al Trocadero, l’area monumentale sulla Rive Droite della Senna, nel XVI arrondissement. I due si sono immortalati sorridenti e felici, mentre alle loro spalle campeggia la Tour Eiffel (vai al post). Chi è il suo nuovo boyfriend? La sua identità resta per ora sconosciuta, ma il misterioso ragazzo ha gli occhi verdi, porta la barba leggermente lunga e ha i capelli biondo cenere. Che dire? Amanda è di nuovo felice e in una lunga intervista al settimanale Oggi ha dichiarato: «Ora, quando ho un giovane amante, mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto. Due ore di se**o al giorno sono il massimo».

Chi è la nota showgirl?

Amanda Lear, pseudonimo di Amanda Tapp, è una cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella. Ha intrapreso la carriera come modella all’inizio degli anni sessanta, distinguendosi per una certa androginia, che colpì anche il pittore surrealista Salvador Dalí, per il quale posò spesso. In campo musicale, i suoi primi produttori sono stati i La Bionda, poi nel 1975 la Lear ha ottenuto grande successo come cantante dopo aver firmato un contratto con la Ariola Records di Monaco di Baviera. Dotata di una voce bassa e sensuale, ha raggiunto un notevole successo come interprete di musica Disco in tutta Europa. Vanta 18 album, più di 50 singoli e circa 15 milioni di album e 25–30 milioni di singoli venduti nel mondo. Alla carriera musicale ha affiancato una fortunata serie di partecipazioni a programmi televisivi d’intrattenimento in Italia, Francia e Germania, prima come soubrette poi come conduttrice. >> Altri Gossip