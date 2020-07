La famosa attrice Ambra Angiolini e l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, dopo aver trascorso il lock-down lontani, hanno deciso di organizzare una piccola fuga romantica. La coppia è partita per qualche giorno di relax e ha scelto come meta del viaggio Montecarlo. I due sono stati immortalati felici e innamorati dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Ambra e Max stanno insieme da tre anni e nonostante la loro sia una storia a distanza, le cose sembrano procedere a gonfie vele. Dopo una breve fuga romantica, molto probabilmente i due continueranno le loro vacanze estive in Italia per poi riprendere i loro rispettivi impegni lavorati.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri fuga romantica a Montecarlo

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono partiti per Montecarlo per godersi la loro fuga romantica dopo la lunga separazione dovuta all’emergenza da coronavirus. Durante il lock-down, infatti, Allegri è stato a Livorno con i figli, mentre Ambra è stata a Brescia con i figli avuti da Francesco Renga. La coppia è stata fotografata dal settimanale Chi. Dagli scatti si può vedere l’attrice in un costume a due pezzi decisamente sexy e Max in gran forma nonostante i mesi trascorsi lontano dai campi di gioco. Sempre dalle parole del settimanale Chi, Ambra e Massimiliano presto continueranno le loro vacanze in Toscana, luogo proprio dove tre anni fa nacque il loro amore.

L’attrice e il suo rapporto con il fidanzato

La bravissima Ambra Angiolini è stata una delle protagoniste femminili de L’Intervista, programma condotto da Maurizio Costanzo su Canale 5. L’attrice, durante la lunga chiacchierata con il padrone di casa, sull’argomento Massimiliano Allegri ha dichiarato: «Io vivo con i miei figli a Brescia…Max vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia. Ci incontriamo in giro…Siamo itineranti, ma è anche il bello del nostro rapporto. Sono innamorata!» Invece, sul suo ex compagno Francesco Renga, padre dei suoi due figli: Jolanda e Leonardo, ha detto: «Ero molto gelosa di lui. È sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto…» >> Altri Gossip