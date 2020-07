Ancona nubifragio, commercianti in strada per liberare tombini: «Ci siamo spogliati e abbiamo pulito con le mani»

In queste ore in centro Italia è stato colpito da un’ondata di maltempo, sulla città di Ancona si è abbattuto un forte nubifragio. Nel giro di meno di mezz’ora la città si è trasformata in un fiume di fango. La zona del Piano è tra le più colpite, i commercianti si sono improvvisati palombari per ripulire i tombini dai detriti. Paura anche di fronte all’ospedale Salesi dove un albero è franato sulle auto parcheggiate. Questo 2020 non si smentisce mai e ci sta regalando un’estate parecchio instabile. Non solo temporali, ma anche temperature in netto ribasso, quasi clima autunnale.

Ancona nubifragio

In questi giorni il passaggio di un nucleo instabile sta producendo fenomeni particolarmente violenti tra Romagna, Marche e Abruzzo. La situazione risulta in netto peggioramento a causa di una perturbazione che muove da nord verso sud seguita da aria molto fresca per il periodo. Nella mattinata di ieri, 17 luglio 2020, forti temporali hanno colpito Romagna e Marche con alcune situazioni di criticità, soprattutto nell’anconetano. Un temporale veramente violento che nel giro di una sola mezz’ora è riuscito a procurare danni abbastanza significativi. Nella zona del Piano i commercianti si sono lamentati per l’intervento mancato del comune, alla fine sono stati costretti a scendere in strada e ripulirsi da soli i tombini. «Ci siamo spogliati e abbiamo pulito con le mani» raccontano ai microfoni di Anconatoday.it.

Zone più colpite

Le strade della città di Ancona sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango. In via Tavernelle il vento ha sradicato un albero che è poi crollato su una macchina che era parcheggiata. Per fortuna nell’abitacolo non c’era nessuno. Una città che nel giro di pochi minuti è stata trasformata in un fiume in piena di acqua e fango a causa della violenza della pioggia. Momenti di paura anche davanti all’ospedale Salesi, dove un albero è franato sulle auto parcheggiate. Problemi anche al piano e in pieno centro dove numerosi negozi sono stati completamente allagati. Chiusi i sottopassi di via Macerata e di via Lotto. La situazione è rimasta questa per tutta la giornata di ieri, solo nelle ore serali è andata migliorando. >> Tutte le breaking news