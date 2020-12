Tra i volti più amati della tv senza dubbio Antonella Clerici, che deve buona parte della sua popolarità a “La Prova del Cuoco”, cooking show di Raiuno, ora finito “in soffitta”. Al suo posto il programma di intrattenimento “È sempre mezzogiorno”, che ha fatto il suo debutto proprio nell’autunno del 2020. Una trasmissione fresca che ha segnato il ritorno in tv della bionda conduttrice, di cui vogliamo svelarvi qualcosa in più. Età, altezza, peso, vita privata, figli e tanto altro ancora… Tutto quello che c’è da sapere sulla presentatrice.

Antonella Clerici età, altezza, peso, vita privata, figli: tutte le curiosità sulla conduttrice

Antonella Clerici è nata a Legnano, in Lombardia, il 6 dicembre 1953. Ha 57 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. L’ex presentatrice del Festival di Sanremo ha un’altezza pari a 165 centimetri, mentre il suo peso corporeo è di 53 chilogrammi. Il suo è un buon stato di forma avendo un peso ideale di 24,61.

Antonella Clerici vita privata: i matrimoni e il nuovo compagno

Antonella Clerici vita privata, cosa sappiamo sulla cronaca rosa che ha coinvolto la reginetta dei fornelli in questi anni? Nel marzo del 1989 si sposa a Legnano con Giuseppe Motta, ex giocatore di basket, dal quale si separa nel 1991. Successivamente ha una relazione con il collega Massimo Giletti. Nel 2000 sposa a New York il produttore discografico Sergio Cossa, da cui divorzia tre anni dopo. Successivamente è stata legata tre anni a Paolo Percivale, un ufficiale di marina militare. Dal 2007 ha una relazione con Eddy Martens. La relazione tra i due si conclude nel 2016. Quello stesso anno inizia una relazione con Vittorio Garrone. Oggi il volto noto della tv convive con l’imprenditore ed è più innamorata che mai.

Antonella Clerici figli: è mamma?

Certo che sì. Antonella Clerici ha una bambina ed è mamma dal 2009. Dalla relazione con Eddy Martens, infatti, è nata Maëlle. La piccola ha visto la luce il 21 febbraio 2009 e tra qualche giorno compirà 8 anni.

Antonella Clerici programmi tv: tutto quello che dobbiamo sapere

Dopo aver debuttato negli anni ottanta in reti minori, Antonella Clerici è divenuta nota al pubblico passando in Rai e conducendo negli anni novanta diversi programmi sportivi. Dopo una breve parentesi in Mediaset, l’esperienza de La prova del cuoco, trasmissione di Rai 1 che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente. A seguire altri programmi di successo: Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, il Festival di Sanremo 2010 e anche il remake di Portobello. Senza contare la splendida conduzione dello Zecchino d’Oro.