Chi è Aurora Ruffino, vita privata e carriera: tutto sull’attrice italiana

Questa sera, 3 gennaio 2021, in prima serata su Rai 1, sarà trasmesso il film “Chiara Lubich. L’amore vince tutto”. A dare il volto alla fondatrice del Movimento dei Focolari, nel centenario della sua nascita, sarà l’attrice Cristiana Capotondi. Nel cast c’è anche Aurora Ruffino, che interpreta Ines. Cosa sappiamo sulla sua vita privata e pubblica? Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo del cinema e non solo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità sul volto noto di Non dirlo al mio capo 2 e della famosa serie Tv de I Medici.

Aurora Ruffino e la sua vita privata

Aurora Ruffino è nata a Torino il 22 maggio 1989 ed è un’attrice italiana. Ha quasi 32 anni, è alta 160 cm e pesa circa 50 Kg. È del segno zodiacale dei Gemelli. Quarta di sei figli, è cresciuta a Druento, paese nel quale ha frequentato le scuole elementari e medie. All’età di 5 anni ha perso la madre, deceduta per dare alla luce il sesto figlio, mentre il padre aveva già abbandonato tutta la prole. È stata cresciuta, insieme ai cinque fratelli, dai nonni e dalla zia materni. A 14 anni si è iscritta a un corso di teatro organizzato dalla scuola mentre all’età di 19 anni, dopo la maturità, si è iscritta alla Gipsy Musical Academy di Torino, una scuola di danza e recitazione. Aurora Ruffino ha una relazione con Maxime, un ingegnere che ha deciso di supportarla nella sua carriera. L’attrice ha anche un profilo ufficiale Instagram (@aurora_ruffino_officialpage), attraverso il quale comunica con i suoi oltre 234 mila followers.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Aurora Ruffino ha esordito come attrice nel film La solitudine dei numeri primi, uscito nel 2010. Dopo il debutto si è trasferita a Roma per studiare presso il Centro sperimentale di cinematografia, conseguendo il diploma nel 2013. Nell’autunno del 2012 è diventata nota al grande pubblico per il ruolo di Benedetta Ferraris-Costa nella miniserie trasmessa da Rai 1 Questo nostro amore, dove ha recitato a fianco di Neri Marcorè e Anna Valle. Ha partecipato al video musicale ufficiale dei Modà della canzone Se si potesse non morire, colonna sonora del film Bianca come il latte, rossa come il sangue, dove l’attrice ha recitato nel ruolo di Silvia. Nel 2014 ha preso parte alla serie televisiva campione d’ascolti Braccialetti rossi. Poi nel 2018 ha partecipato alle fiction di Rai 1 Non dirlo al mio capo 2, dove ha ricoperto il ruolo della giovane avvocatessa Cassandra Reggiani, e ne I Medici 2, in cui ha vestito i panni di Bianca de’ Medici. >> Altri Gossip