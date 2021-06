Autostrade in tempo reale oggi 4 giugno 2021: come sta andando il traffico sulla rete autostradale italiana alla vigilia del primo weekend estivo del 2021. Sono diversi i rallentamenti per traffico intenso in particolare nella direttrice nord-sud. Complicata la situazione dei cantieri, ancora presenti in gran numero sulla rete di Autostrade per l’Italia in particolare tra Liguria, Piemonte e Lombardia. La situazione aggiornata della viabilità alle 10:55 di oggi, venerdì 4 giugno 2021. (continua a leggere dopo la foto)

Autostrade in tempo reale oggi 4 giugno 2021: ultime notizie aggiornate

10:47 – A14 Fermo-Grottammare. Coda di 8 km tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare per incidente. A14 Ancona-Pescara (Km 297.691 – direzione: Taranto).

10:47 – A1 Firenze-Bivio A1/Variante di Valico Nord. Traffico Rallentato tra Badia e Bivio A1-Variante per Materiali dispersi. A1 DIRETTISSIMA (Km 13.8 – direzione: Bologna).

10:47 – A1 Calenzano-Firenze. Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. A1 Bologna-Firenze (Km 267 – direzione: Milano).

10:45 – A8 Milano-Varese. Chiuso al traffico Bivio A8 Milano-Varese fino alle 14:00 del 04/06/2021 provenendo da A52 Tangenziale Nord verso Milano . Entrata consigliata verso Milano: Accesso Nord-est Fiera Milano. Uscita consigliata provenendo da A52 Tangenziale Nord: Accesso Nord-est Fiera Milano.. Raccordo Fiera di Milano (Km 4.5 – direzione: Corso Sempione).

10:44 – A8 Fiera Milano. Chiuso al traffico Fiera Milano fino alle 14:00 del 04/06/2021 provenendo da Varese verso A52 Tangenziale Nord . Entrata consigliata verso A52 Tangenziale Nord: Accesso Nord-est Fiera Milano su Raccordo A8-Fiera Milano. Uscita consigliata provenendo da Varese: Accesso Nord-est Fiera Milano su Raccordo A8-Fiera Milano.. A8 Milano-Varese (Km 2.2 – direzione: Milano).

10:42 – A14 Bologna. Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso. Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto).

10:41 – A14 Bologna. Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso. A14 Bologna-Ancona (Km 14.4 – direzione: Taranto).

10:38 – A14 San Benedetto del Tronto-Pedaso. Coda di 4 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per incidente. A14 Ancona-Pescara (Km 297.691 – direzione: Ancona).

10:36 – A14 Pedaso-Grottammare. Coda di 2 km tra Pedaso e Grottammare per incidente. A14 Ancona-Pescara (Km 288 – direzione: Taranto).

10:21 – A9 Lago di Como-Chiasso. Coda tra Lago di Como e Chiasso per Attraversamento Dogana Svizzera. A9 Como-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Svizzera).

10:21 – A8 Busto Arsizio-Castellanza. Coda di 2 km tra Busto Arsizio e Castellanza per lavori. A8 Milano-Varese (Km 19 – direzione: Milano).

10:20 – A14 Pedaso-Grottammare. Coda di 5 km tra Pedaso e Grottammare per incidente. A14 Ancona-Pescara (Km 297.691 – direzione: Taranto).

10:14 – A14 Pedaso-Grottammare. Traffico Bloccato tra Pedaso e Grottammare per incidente. A14 Ancona-Pescara (Km 297.691 – entrambe le direzioni).

10:12 – A14 San Benedetto del Tronto-Pedaso. Coda di 4 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per incidente. A14 Ancona-Pescara (Km 297.691 – direzione: Ancona).

10:09 – A14 Porto S. Elpidio-Fermo. Coda di 2 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 276.5 – direzione: Taranto).

10:08 – A14 Pedaso-Grottammare. Coda di 4 km tra Pedaso e Grottammare per incidente. A14 Ancona-Pescara (Km 297.691 – direzione: Taranto).

10:08 – A14 Roseto degli Abruzzi-Giulianova. Coda di 1 km tra Roseto Degli Abruzzi e Giulianova per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 339.7 – direzione: Ancona).

10:02 – A3 Cava de’ Tirreni-Salerno. Coda tra Cava de\’ Tirreni e Salerno per lavori. A3 Napoli-Salerno (Km 48.4 – direzione: Salerno).

10:01 – A30 Nola. Coda in uscita a Nola provenendo da Salerno per traffico intenso.. A30 Caserta-Salerno (Km 18.9 – direzione: Caserta).

10:01 – A9 Bivio A9/A59 Sud-Lomazzo. Traffico Rallentato tra Bivio A9/A59 Sud e Lomazzo Nord per Materiali dispersi. A9 Lainate-Como (Km 29 – direzione: Lainate).

10:00 – A8 Busto Arsizio-Legnano. Coda di 1 km tra Busto Arsizio e Legnano per lavori. A8 Milano-Varese (Km 19 – direzione: Milano).

09:55 – A14 Porto S. Elpidio-Fermo. Coda di 1 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 276.5 – direzione: Taranto).

09:54 – A13 Occhiobello-Rovigo Sud – Villamarzana. Coda di 1 km tra Occhiobello e Villamarzana per lavori. A13 Bologna-Padova (Km 56.2 – direzione: Padova).