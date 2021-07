Autostrade in tempo reale oggi 5 luglio 2021: come sta andando il traffico sulla rete autostradale italiana. Il traffico è molto intenso fin dalle prime ore del mattino come ogni lunedì, in particolare in questo primo di luglio in cui si registra un flusso di veicoli più intenso per via delle partenze estive. Diversi gli ostacoli presenti sulle tratte autostradali, in particolare per veicoli in avaria. Sono presenti inoltre diversi rallentamenti dovuti a cantieri. Le ultime notizie ancora attive sul traffico, aggiornate alle 8:55 di oggi lunedì 5 luglio 2021. (Continua a leggere dopo la foto)

Autostrade in tempo reale oggi 5 luglio 2021: ultime notizie di viabilità

8:38 – A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 08:38 del 5 luglio 2021 tra Allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico e Svincolo Borgomanero.

8:36 – A14 Ancona-Pescara traffico rallentato causa lavori dalle 08:36 del 5 luglio 2021 tra Svincolo Pedaso e Svincolo Grottammare.

8:34 – A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 08:34 del 5 luglio 2021 tra Svincolo Caserta Nord e Allacciamento A30 Caserta-Salerno.

8:33 – A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 08:33 del 5 luglio 2021 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Benevento – Raccordo Di Benevento.

8:33 – A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 08:33 del 5 luglio 2021 tra Svincolo Carpugnino e Svincolo Baveno.

8:32 – A1 Bologna-Firenze personale su strada dalle 08:32 del 5 luglio 2021 tra Svincolo Barberino di Mugello e Svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino.

8:31 – A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 08:31 del 5 luglio 2021 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Allacciamento A24 Roma-Teramo.

8:29 – A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso dalle 08:29 del 5 luglio 2021 tra Svincolo Firenze Impruneta e Svincolo Firenze Sud.

8:27 – TG-BO Tangenziale Di Bologna personale su strada dalle 08:27 del 5 luglio 2021 tra Svincolo 6 Castelmaggiore e Svincolo Bologna S.Lazzaro.

8:27 – A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso dalle 08:27 del 5 luglio 2021 tra Svincolo Incisa – Reggello e Svincolo Firenze Sud.

8:25 – A30 Caserta-Salerno code causa lavori dalle 08:25 del 5 luglio 2021 tra Allacciamento Salerno – Raccordo Salerno-Avellino e Barriera Di Salerno M.S.Severino.

8:23 – A56 Tangenziale Di Napoli code causa traffico intenso dalle 08:23 del 5 luglio 2021 tra Svincolo Vomero e Svincolo Camaldoli.

8:34 – A30 Caserta-Salerno veicoli lenti dalle 08:34 del 5 luglio 2021 tra Svincolo Nola e Svincolo Palma Campania.

7:58 – A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 07:58 del 5 luglio 2021 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo.

6:43 – A4 Torino-Milano lavori tra 3,51 km dopo Svincolo Borgo D’ale e 4,611 km prima di Svincolo Santhia’.

6:40 – A21 Torino-Brescia lavori tra 15,263 km dopo Barriera Di Villanova D’asti e 5,334 km prima di Svincolo Asti Ovest.