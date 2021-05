Autostrade in tempo reale oggi giovedì 27 maggio 2021: come sta andando il traffico sulla rete autostradale italiana in questa giornata che precede il primo weekend dell’estate meteorologica. Sono ancora molti i cantieri attivi sulle autostrade italiane che provocano code, in particolare in Liguria, ma anche alcuni incidenti di cui uno recente nelle Marche lungo la A14. A completare la situazione, alcune segnalazioni di materiali dispersi sulla carreggiata. La situazione aggiornata alle 14:50 di oggi. (continua a leggere dopo la foto)

Autostrade in tempo reale oggi giovedì 27 maggio 2021: le notizie aggiornate di viabilità

14:38 – A4 Sesto San Giovanni-Cormano. Scorta veicoli tra Sesto San Giovanni e Cormano per Materiali dispersi. A4 Torino-Brescia (Km 136 – direzione: Torino).

14:37 – A1 Caianello-Capua. Scorta veicoli tra Caianello e Capua per Materiali dispersi. A1 Roma-Napoli (Km 718 – direzione: Napoli).

14:36 – A26 Ovada-Masone. Coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori. A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 24.9 – direzione: Genova voltri).

14:36 – A26 Voltri-Masone. Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 6 – direzione: Gravellona toce).

14:36 – A4 Sesto San Giovanni. Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.. A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste).

14:25 – A14 Porto S. Elpidio-Fermo. Coda di 1 km tra Porto Sant’elpidio e Fermo Porto San Giorgio per incidente. A14 Ancona-Pescara (Km 279.3 – direzione: Taranto).

14:21 – A14 Bologna. Coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA per traffico intenso. Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli).

14:16 – A14 Bologna. Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso. Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto).

14:08 – A14 Bologna. Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso. A14 Bologna-Ancona (Km 13 – direzione: Taranto).

14:07 – A4 Pero-Cormano. Coda tra Nodo di Pero e Cormano per traffico intenso. A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Trieste).

13:58 – A12 Rapallo-Chiavari. Coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori. A12 Genova-Livorno (Km 31.4 – direzione: Rosignano).

13:45 – A10 Arenzano-Voltri. Scorta veicoli tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 18.6 – direzione: Genova).

13:44 – A14 Val Vibrata-Giulianova. Traffico Rallentato tra Val Vibrata e Giulianova per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 324.25 – direzione: Taranto).

13:38 – A14 Pedaso-Grottammare. Coda di 1 km tra Pedaso e Grottammare per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 294.8 – direzione: Taranto).

13:36 – A10 Varazze-Celle Ligure. Coda di 2 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 31.7 – direzione: Ventimiglia).

13:35 – A26 Ovada-Masone. Coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori. A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 24.9 – direzione: Genova Voltri).