Autostrade in tempo reale oggi mercoledì 26 maggio 2021. Bentrovati dalla rubrica di UrbanPost che vi informa sulla viabilità delle autostrade italiane: traffico, incidenti, cantieri, chiusure. Traffico intenso fin dalla mattina su gran parte della rete autostradale: incidenti, ma soprattutto i numerosi cantieri in particolare tra Liguria e Piemonte, uniti a un notevole flusso di veicoli causano diversi intoppi alla circolazione. Ecco tutte le informazioni in tempo reale sul traffico. (segue dopo la foto)

Ecco le notizie relative al traffico sulle autostrade italiane relative all’ultima ora (aggiornamento delle 16:34):

16:23 – A9 Como-Como Centro. Coda tra Como Monte Olimpino e Como Centro per lavori. A9 Lainate-Svizzera (Km 35 – direzione: Lainate).

16:18 – A14 Giulianova-Val Vibrata. Traffico Rallentato tra Giulianova e Val Vibrata per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 328.9 – direzione: Ancona).

16:18 – A12 Genova Nervi-Recco. Traffico Rallentato tra Genova Nervi e Recco per lavori. A12 Genova-Livorno (Km 17.2 – direzione: Rosignano).

16:17 – A7 Isola del Cantone-Vignole Borbera. Coda tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per lavori. A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 97.2 – direzione: Milano).

16:15 – A26 Masone-Voltri. Coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 8.7 – direzione: Genova voltri).

16:15 – A13 Rovigo Sud – Villamarzana-Occhiobello. Coda di 1 km tra Villamarzana e Occhiobello per lavori. A13 Bologna-Padova (Km 61.6 – direzione: Bologna).

16:14 – A14 San Benedetto del Tronto-Pedaso. Coda di 2 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 301.1 – direzione: Ancona).

16:14 – A4 Milano-Brescia. Coda tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/A58 per lavori. A4 Milano-Brescia (Km 146 – direzione: Trieste).

16:13 – A26 Voltri-Masone. Scorta veicoli tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per cattive condizioni stradali. A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 9.1 – direzione: Gravellona toce).

16:12 – A4 Cormano-Milano. Code a tratti tra Cormano e Nodo A4/A8 Milano-Varese per traffico intenso. A4 Torino-Brescia (Km 125.6 – direzione: Torino).

16:07 – A1 Bologna. Coda di 1 km tra Bivio A1/A14 Bologna-Taranto e Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio per lavori. A1 Milano-Firenze (Km 193.1 – direzione: Napoli).

16:06 – A14 Pescara-Ortona. Traffico Rallentato tra Pescara sud e Ortona per lavori. A14 Pescara-Bari (Km 394.1 – direzione: Taranto).

16:05 – A26 Voltri-Masone – Coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 5.1 – direzione: Gravellona toce).

16:04 – A8 Lainate-Milano – Scorta veicoli tra Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso e Milano Nord per Materiali dispersi. A8 Milano-Varese (Km 5.6 – direzione: Milano).

16:01 – A14 Roseto degli Abruzzi-Giulianova. Coda di 1 km tra Roseto Degli Abruzzi e Giulianova per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 339.7 – direzione: Ancona).

15:56 – A8 Cavaria-Castronno. Coda tra Cavaria e Castronno per lavori. A8 Milano-Varese (Km 35.5 – direzione: Varese).

15:53 – A13 Occhiobello-Rovigo Sud – Villamarzana. Coda di 1 km tra Occhiobello e Villamarzana per lavori. A13 Bologna-Padova (Km 56.2 – direzione: Padova).

15:49 – A14 Città S.Angelo-Atri Pineto. Traffico Rallentato tra Pescara Nord e Pineto per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 359.6 – direzione: Ancona).

15:47 – A14 San Benedetto del Tronto-Grottammare. Coda di 1 km tra San Benedetto del Tronto e Grottammare per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 301.1 – direzione: Ancona).

15:46 – A14 Pedaso-Grottammare. Coda di 1 km tra Pedaso e Grottammare per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 294.8 – direzione: Taranto).

15:38 – A14 Riccione-Rimini. Scorta veicoli tra Riccione e Rimini Nord per cattive condizioni stradali. A14 Bologna-Ancona (Km 125.5 – direzione: Bologna).

15:37 – A14 Porto S. Elpidio-Fermo. Traffico Rallentato tra Porto Sant’elpidio e Fermo Porto San Giorgio per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 276.5 – direzione: Taranto).

15:36 – A4 Dalmine-Capriate. Scorta veicoli tra Dalmine e Capriate per cattive condizioni stradali. A4 Milano-Brescia (Km 162.7 – direzione: Torino).

15:35 – A8 Busto Arsizio-Gallarate. Coda tra Bivio A8-A36 Pedemontana e Gallarate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 27 – direzione: Varese).