In questi giorni Baby K ha deciso di rilassarsi tra le meraviglie della Sicilia. La cantante ha pensato bene di condividere questa sua avventura con i suoi oltre 779 mila followers, i quali davanti alla sua innata bellezza sono rimasti completamente senza parole. Baby K su Instagram in costume ha regalato ottimi spunti alla loro fantasia. Che dire? I fan di Baby K si lasciano incantare sia dalla sua voce che dalla sua estrema femminilità. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Per la cantante i complimenti ogni volta sembrano essere infiniti.

Baby K Instagram: ammaliante in costume sotto il sole della Sicilia

Baby K ha descritto così il suo post su Instagram: «Sicilia bedda…Dove ci si può fare il bagno e godersi il mare anche ad ottobre». Nello scatto la cantante è stata immortalata nei pressi di una cascina mentre si gode il calore dei raggi del sole. Il costume azzurro indossato da Baby K mette in risalto il suo corpo perfetto. Le sue “grazie” esplosive non sono passate inosservate. Anche le sue gambe chilometriche hanno attirato l’attenzione dei fan. Non c’è nulla da fare, Baby K sembra una vera e propria statua greca da rimanere ad ammirare per ore. Infine, la sua espressione, con lo sguardo rivolto all’obbiettivo e con le labbra leggermente dischiuse, ha reso l’intera immagine indimenticabile.

La reazione dei followers

I followers di Baby K su Instagram sono letteralmente impazziti davanti al suo scatto in costume. Le sue “grazie” sono uno spettacolo per gli occhi. Un fan le ha scritto: «Non sei solo una bravissima artista, ma sei anche bellissima» e un altro ha subito aggiunto: «Sei bellissima come sempre claudia». Il post di Baby K è stato completamente invaso da numerosi complimenti: «Mamma mia che spettacolo che sei» e ancora: «Sei perfetta!» Non c’è nulla da fare la cantante sia con la sua voce che con la sua bellezza ogni giorno fa strage di cuori: «Divertiti… io mi sono innamorato delle tue canzoni!» Infine, un follower monello ha concluso scrivendo: «Wow come stanno sull’attenti!» >> Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Baby K (@babykmusic)