Lunedì 5 ottobre 2020 – Ballottaggi risultati in tempo reale. Domenica 4 ottobre e lunedì 5 si è votato in 67 comuni per il candidato sindaco, da scegliere tra i due politici arrivati al ballottaggio nel precedente turno, che ha avuto luogo il 20 e 21 settembre scorso, assieme al referendum per il taglio dei parlamentari e ad alcune elezioni regionali.

Ballottaggi risultati in tempo reale: elezioni in 67 comuni

È il giorno della verità per i ballottaggi alle elezioni comunali 2020, dopo il primo turno del 20-21 settembre. Le urne sono state chiuse alle 15 in punto ed è in corso lo spoglio. Grande attesa per il nome del sindaco in 67 Comuni con più di 15mila abitanti, di cui 9 sono capoluoghi di provincia: Arezzo, Lecco, Reggio Calabria, Bolzano, Aosta, Matera, Crotone, Chieti e Andria. L’affluenza finora è data in calo rispetto al precedente turno. Alle 23 di ieri era ferma al 39,03% contro il 49,48% nella stessa ora del 20 settembre. Il dato, reso noto sul sito del Viminale, non comprende quello dei Comuni nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Ieri e oggi si è votato anche per il turno ordinario delle elezioni amministrative in 60 comuni della regione Sicilia, con eventuale turno di ballottaggio il 18 e 19 ottobre 2020. Le comunali in Sardegna, invece, si terranno in 160 comuni, compreso Nuoro, il 25 e 26 ottobre. Il possibile ballottaggio avrà luogo l’8 e 9 novembre 2020.

Elezioni comunali 2020: ecco come è andata

BOLZANO. A Bolzano Renzo Caramaschi, sindaco uscente del centrosinistra, ha vinto con il 57,2 per cento, mentre Roberto Zanin, il candidato della Lega, caldeggiato dal centrodestra, si è fermato al 42,8. Al secondo turno Caramaschi è stato sostenuto anche dal partito autonomista Südtiroler Volkspartei. L’affluenza al ballottaggio è stata del 47,29 per cento.

Reggio Calabria. Giuseppe Falcomatà del centrosinistra è avanti col 57,27% su Antonino Minicuci del centrodestra che ha finora il 42,73%. Sono state scrutinate 122 sezioni su 218.

Lecco, testa a testa Gattinoni-Ciresa. Scrutinate 15 sezioni su 43, un bel testa a testa a Lecco fra Mauro Gattinoni, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, al 50,03% e Giuseppe Ciresa, candidato del centrodestra, al 49,97%.

Cascina (Pisa). Al comune toscano che nel 2016 vide la vittoria di Susanna Ceccardi (Lega), è avanti Michelangelo Betti (centrosinistra) con il 59,02% (11.088 voti) contro il 40,98% di Leonardo Cosentini (centrodestra). Ha votato il 52,45% degli aventi diritto, pari a 18.992 elettori su 36.208.

Arezzo. Quando sono state scrutinate 70 sezioni su 97, il sindaco uscente Alessandro Ghinelli del centrodestra era in vantaggio col 54,27% su Luciano Ralli del centrosinistra al 45,73%.

Corsico, comune nei pressi di Milano. La situazione con 14 sezioni scrutinate su 35 vede avanti Stefano Martino Ventura col 61,58%. Il candidato del centrodestra Filippo Errante è fermo a 38,42%.