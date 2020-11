Belen Rodriguez Facebook, la risposta al bacio di Malgioglio: “Piuttosto limono Carlino”

in

Quanti italiani e non solo avranno sognato di poter strappare almeno un bacio alla bella e sensuale Belen Rodriguez? Migliaia sicuramente, eppure c’è qualcuno che dopo aver realizzato il desiderio collettivo si è tirato indietro, rinnegando persino l’esperienza. Quel qualcuno è il paroliere Cristiano Malgioglio, che ai microfoni de La Zanzara su Radio24 ha confessato di aver ricevuto un bacio alla francese dalla showgirl argentina: “Una volta ho baciato in bocca Belen e ho vomitato per una settimana”. (segue dopo la foto)

Sembra assurdo, eppure Belen non è il sogno proibiti di chiunque evidentemente. Malgioglio, dopo aver vuotato il sacco, ha raccontato a Cruciani e Parenzo l’intero episodio: “Stavamo facendo uno sketch per Quelli che il Calcio dopo la sua uscita dall’Isola dei famosi e a un certo punto ho chiuso la bocca. Lei mi ha aperto la bocca e ha messo la lingua, mi ha dato una slinguata. Sono stato male per una settimana”.

Qualche ora fa però la Rodriguez si è fatta sentire, commentando l’uscita del cantautore sul suo profilo Facebook: “Questa mattina riflettevo e sono arrivata alla conclusione che piuttosto che mettere la lingua in bocca a Malgioglio mi limono con Roberto Carlino.‪ #‎piuttostosi”. Chi la fa, l’aspetti insomma, nemmeno Malgioglio è il tipo d’uomo che piace a Belen, per la gioia del marito Stefano De Martino. (segue dopo le foto)

L’affascinante Belen Rodriguez è una modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina naturalizzata italiana. Ha iniziato la sua carriera come modella in Argentina per poi sbarcare nel mondo dello spettacolo nel Bel Paese. Oggi la showgirl è seguita moltissimo anche sui social e precisamente su Instagram ha oltre 9 milione di followers. Ogni volta riesce a conquistare il cuore di tutti quanti grazie alla sua bellezza mista alla giusta dose di simpatia.

A proposito della sua relazione con Stefano De Martino, ha dichiarato al settimanale “Chi”: «Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi succede quello che succede. Ci mettiamo insieme e io cantavo molto a casa. Lui prima aveva accanto una cantante bravissima, che io tra l’altro ascoltavo e stimo tantissimo, e pensavo che lei fosse davvero forte. Io sì, ero carina, ma volevo essere brava in quel settore per lui e la copiavo. Quando ti innamori di una persona e vedi i suoi ex, cerchi di emularli». (segue dopo la foto)

Durante la lunga intervista social al settimanale Chi, Belen ha parlato anche di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia sta trascorrendo questo periodo di quarantena in Trentino. Alla domanda: «Potrebbero approfittarne per diventare genitori tra qualche mese?», Belen ha risposto: «Non lo so. Penso che lei ci stia pensando seriamente. Quindi arriverà!»