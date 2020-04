La temperatura si sta alzando e con essa cresce la voglia di andare al mare anche tra le influencer, proprio Bianca Atzei in queste ore ha pubblicato una foto in bikini. Sono più di quaranta giorni di lockdown e la malinconia si fa sentire sempre di più, ma per fortuna ci sono foto come quella della cantante che ci tirano su il morale. Bianca Atzei si è fatta conoscere principalmente grazie alla sua partecipazioni a diverse edizioni del Festival di Sanremo. L’ultima volta è stato solo tre anni fa con il brano Ora esisti solo tu. Oltre ad essere una donna dalla voce stupenda e soave è anche bellissima. Ora ha una bella carriera da cantante e da influencer. Il suo account Instagram conta quasi un milione di followers. Merito del suo talento e del mondo con cui interagisce con il pubblico.

Bianca Atzei e i suoi followers

Bianca Atzei è tra le influencer che non si è lasciata abbattere dalla reclusione. Attraverso la sua musica ha tenuto una gran compagnia al suo pubblico, ma non è finita qui. Ha organizzato diverse dirette e tutorial per tenere occupati i fan. Il lato positivo di questo lockdown è che ci ha permesso di conoscere un po’ meglio i nostri idoli. L’abbiamo visti alle prese con lavori domestici e ci hanno raccontato le loro passioni. In ogni cosa c’è sempre un piccolo lato positivo.

La foto sensuale e malinconica

Ma come accennato all'inizio in queste ore Bianca Atzei ha fatto girare la testa ai fan pubblicando una foto in costume. Si tratta di un vecchio scatto dove la vediamo in spiaggia con i capelli arruffati dal vento. Un bikini azzurro che valorizza il suo corpo scolpito. Una bellezza da fare invidia. Nel giro di pochissimo tempo la foto ha conquistato un gran numero di like e commenti molto positivi. Sono tutti impazziti per lei. "Sei un uragano"; "Sempre stupenda"; "Sei una delle sette meraviglie terresti, spettacolare"; "Che fisico Bianca, una bomba"; "Sei bella come il sole"; "Fantastica come sempre".