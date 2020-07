L’affascinante Bianca Atzei ha pensato bene di regalare ai suoi followers su Instagram alcuni momenti della sua estate 2020. La cantante ha scelto il mare di Alghero in Sardegna. Bianca naturalmente non è partita da sola per la sua vacanza, ma ha deciso di affrontare questa avventura con il suo fidanzato Stefano Corti, volto noto de Le Iene. Stefano, durante questa vacanza, si è trasformato da inviato a fotografo. Le foto dell’ultimo post di Bianca Atzei su Instagram sono state realizzate da lui e followers della cantante le hanno apprezzate moltissimo. L’artista in bikini è decisamente mozzafiato. Corti ha ricevuto un grazie “speciale” anche dalla sua fidanzata.

Bianca Atzei Instagram: in bikini è la fine del mondo

La cantante Bianca Atzei ha ringraziato così il suo fidanzato per essersi trasformato in fotografo per un giorno: «Devo ammettere che il mio fidanzato è proprio bravo a fare le foto…Innamorata del cappello e di Alghero». La bella artista è stata immortalata in una serie di foto decisamente sensuali mentre si gode i raggi del sole comodamente seduta su uno scoglio. Il micro bikini sui toni dell’azzurro fascia alla perfezione il suo fisico scolpito con tutte le curve al punto giusto. Anche il cappello a larghe tese che nasconde in parte il suo viso non è passato inosservato. Non c’è nulla da fare, Bianca incanta i suoi ammiratori sia con la sua stupenda voce sia con la sua innata bellezza.

Followers perdutamente innamorati

Bianca Atzei in bikini ha completamente lasciato senza parole i suoi ammiratori. Le sue cure mozzafiato non sono passate inosservate. Un fan, in risposta alla descrizione della foto fatta dalla cantante, le ha detto: «Sarà sicuramente bravo, ma tu sei splendida» e un altro ha aggiunto: «Che principessa che sei!» Un ammiratore curioso ha notato ogni particolare: «La foto è bellissima, ma tu davvero incantevole!» Un follower monello ha commentato: «Bellissima, una gnocca pazzesca!» Per Bianca solo complimenti: «Nuvole in cielo e il sole sugli scogli!» Infine, in molti le hanno scritto: «Dopo Copenaghen…Anche Alghero ha la sua Sirenetta!» >> Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Bianca Atzei (@biancaatzei)