Uno sguardo ammaliante, un fisico scolpito e una voce che fa sognare, stiamo parlando dell’affascinante Bianca Atzei. E’ uscito da poche ore il suo nuovo singolo “Da Domani” è già sta spopolando nel web, i fan sono letteralmente impazziti. La cantante dopo aver lavorato tanto si è presa una piccola pausa tra le spiagge della Sardegna e ha regalato al suo pubblico uno scatto da far girare la testa. Una giornata importante per i fan della cantante: nuova musica e una foto veramente hot. Bianca Atzei si è fatta conoscere principalmente grazie alla sua partecipazioni a diverse edizioni del Festival di Sanremo. L’ultima volta è stato solo tre anni fa con il brano Ora esisti solo tu.

Il nuovo singolo di Bianca Atzei

Finalmente è online il nuovo singolo di Bianca Atzei! I fan erano in attesa da questo momento da davvero tantissimo tempo. “Da domani” è uscito da poche ore, ma è già un successone. La cantante ha lavorato parecchio, anche e soprattutto nel periodo di lockdown, per regalare questa perla ai proprio fan. Giustamente anche lei si è meritata una bella pausa e in questi giorni attraverso le sue stories Instagram ha raccontato il suo viaggio in Sardegna. Spiagge da sogno e acqua cristallina, tra un tuffo e l’altro Bianca ha regalato uno scatto mozzafiato ai suoi fan.

La foto sensuale e i commenti

Sono diverse le foto pubblicate dall'Atzei. Nella prima la vediamo con indosso un top super scollato e un paio di jeans. Il suo seno è così abbondante che sembra impossibile da contenere. Ovviamente non finisce qui! Poco dopo la cantante ha pubblicato un altro scatto altrettanto interessante. La vediamo distesa in piscina con un costume intero addosso e un lato B da favola. Si vede ancora il segno del costume che fa risaltare ancora di più le sue curve da sogno. Non ci stupisce che in poco tempo la foto abbia collezionato un gran numero di like e commenti positivi. "Sei proprio tanta roba"; "Top, Bianca"; "Sei bellissima, costume splendido"; "La tua bellezza mi emoziona"; "Sarebbe bello leggere quel tatuaggio…".