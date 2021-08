Tra le riforme studiate dal Governo Draghi c’è anche quella inerente il bollo auto 2021. Il Governo ha deciso di cancellare i debiti passati e di dare incentivi ai proprietari di automobili elettriche, a gpl e metano. (Continua a leggere dopo la foto)

Bollo auto 2021: debiti passati cancellati

Tra le novità della riforma del Governo Draghi sul bollo auto 2021 c’è quella della cancellazione dei debiti passati. Coloro che possiedono un automobile e non avevano pagato il bollo nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010 vedranno il loro debito cancellato. Per coloro che sono sempre stati in regola, questa decisione appare come una beffa, in quanto non si tratta di uno sconto per tutti gli adempimenti, ma solamente per una ristretta categoria.

Incentivi sulle auto elettriche, novità e tariffe per il bollo 2021

Le Regioni Piemonte e Lombardia hanno deciso di non far pagare il bollo ai proprietari di auto elettriche. Si tratta di un incentivo verso un mondo più “green”. Per coloro che sono in possesso di automobili “tradizionali”, invece, le tariffe per il bollo 2021 sono differenti a seconda della categoria dell’autoveicolo. Le vetture euro 0 fino a 100 kilowatt di potenza avranno un bollo di 3 euro ogni Kw. Le vetture euro 1 fino a 100 kilowatt di potenza pagheranno 2,90 euro ogni Kw. Le vetture euro 2 fino a 100 Kw di potenza, 2,80 euro ogni Kw. Le vetture euro 3 fino a 100 kw di potenza spenderanno 2,70 euro ogni Kw. Le vetture euro 4/5/6 fino a 100 Kw di potenza pagheranno 2,58 euro ogni Kw. Chi è in possesso di auto più datate pagherà un bollo nettamente più alto rispetto a chi possiede veicoli più recenti.

Per i proprietari di veicoli a gpl o metano, il Governo ha studiato degli incentivi per favorirne la diffusione. Essi avranno una riduzione del bollo del 75% rispetto ad un auto a carburante standard. Le vetture in oggetto dovranno avere la certificazione CEE che attesti che la loro alimentazione sia esclusivamente a gpl o metano.