Cabiate, bimba morta dopo incidente. Si è spenta la bambina di due anni che era stata ricoverata in condizioni disperate all’ospedale di Bergamo nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio. La piccola era stata portata al nosocomio in seguito ad un incidente domestico. A colpire in testa la piccola una stufa caduta da un mobile nella casa in cui abitava con la famiglia a Cabiate, nel Comasco.

Cabiate bimba di 2 anni schiacciata da una stufa: incidente mortale in casa

Un dramma si è consumato in un’abitazione di Cabiate, dove una bimba di quasi 2 anni è stata colpita alla testa da una piccola stufa. L’incidente domestico è accaduto intorno alle ore 18.30 in via Dante Alighieri. Sembra che la piccola stesse giocando in casa. Per sbaglio la bimba avrebbe fatto cadere la stufetta, che l’ha poi colpita alla testa. Il trauma cranico le avrebbe provocato un arresto cardiocircolatorio. I familiari hanno immediatamente allertato il 118. La bambina è stata trasportata così in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo, dove poi si è spenta. Stando a quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia) la bimba è stata sottoposta a rianimazione sul luogo dell’incidente. Poi la corsa disperata in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Vani tutti i tentativi di salvarla da parte dei medici.

La bimba è stata rianimata e portata in codice rosso in ospedale, dove i medici hanno dovuto costatarne il decesso

Sull’incidente indagano i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei parenti della bambina nel tentativo di ricostruire cosa sia avvenuto esattamente e se vi siano responsabilità da parte di chi doveva vigilare sulla bimba. Più dettagliata la ricostruzione pubblicata in un articolo di “Fanpage” di pochi minuti fa: “La piccola mentre stava giocando sarebbe stata colpita alla testa da una stufa. Un apparecchio a ventola utilizzato per riscaldare la stanza, crollato improvvisamente forse dopo che la piccola ne aveva tirato il filo. In un primo momento sembrava che la bimba non avesse riportato gravi conseguenze, tanto che aveva ripreso a giocare. In seguito però ha perso conoscenza facendo scattare l’allarme”. Soltanto le autorità competenti potranno far luce su quanto accaduto. Leggi anche l’articolo —> Viviana e Gioele: i loro corpi saranno sottoposti a nuovi accertamenti, accolta l’istanza della famiglia