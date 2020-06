Una buona notizia arriva dalla Lombardia. L’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, il terzo comune più popoloso della provincia di Cremona, è «covid-free». Questo vuol dire che il Coronavirus è stato sconfitto in tutti i reparti del nosocomio. L’ultima paziente positiva è guarita ed è stata dimessa la scorsa settimana. Gli addetti ai lavori hanno sanificato ora l’intera struttura che può dunque tornare alla normalità. Una battaglia vinta, una missione da super eroi, da film della Marvel ma senza effetti speciali, quella compiuta dai medici e dallo staff sanitario.

Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore è ‘Covid free’: nessun paziente ricoverato è positivo

È ufficiale l’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore è «Covid free». Non ci sono più pazienti che sono affetti da Coronavirus: l’ultima signora è stata dimessa mercoledì. E il bollino ‘verde’, come spiega il sito ‘La Provincia’, che ha riportato la notizia, varrà anche per il futuro. Nessun altro che dovesse contrarre il Covid-19 sarà più ricoverato al nosocomio. Ad anticipare questa condizione il direttore generale dell’ASST di Cremona, Giuseppe Rossi, poi la conferma in un’intervista al giornale locale pubblicata il 17 maggio del direttore medico Rosario Canino. L’ospedale di Casalmaggiore, come dicevamo in apertura, è stato sanificato praticamente tutto. L’unica area rimasta è quella della medicina per acuti, la cui pulizia sta per essere portata a termine in queste ore. All’ingresso dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore sono stati predisposti i dovuti sistemi di controllo per scansare il rischio di entrata di nuovi pazienti positivi al Covid-19. Un modo per evitare che il contagio venga riportato all’interno della struttura cremonese.

Il contagio in Lombardia è in calo

Intanto sono stati smantellati da tempo anche gli ospedali da campo costruiti nel capoluogo e a Crema, che avevano visto impegnati medici e infermieri provenienti dagli Stati Uniti e da Cuba. E come riporta Fanpage sono molti i nosocomi lombardi che hanno annunciato di aver debellato il Coronavirus. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’ospedale di Mantova, che il 1 giugno ha dichiarato di non avere più ricoverati positivi in terapia intensiva. Covid-free anche le strutture di Bergamo Est e Ovest, come pure gli ospedali di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. La diffusione del contagio, per fortuna, è finalmente in calo. Il bollettino del 4 giugno parla di 89.526 casi totali su 780.887 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati in ospedale sono 2.954; quelli in terapia intensiva sono diminuiti: in tutto sono 125. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, perché il distanziamento è diventato “sociale”?