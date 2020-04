Argentina, labbra carnose e sguardo ammaliante, stiamo parlando di Cecilia Rodriguez. Il suo ultimo post su Instagram ha diviso i followers tra chi la trova incantevole e chi vuole trovarle un difetto a tutti i costi. La modella non necessita di grandi presentazioni: è la sorella di Belen Rodriguez, famosa showgirl. Proprio come sua sorella anche lei ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, più in particolare nel settore moda. Ha impiegato molto tempo per staccarsi dall’ombra della sorella, ma finalmente ha un suo pubblico che l’ama per quello che è senza bisogno di paragonarla a Belen. Al momento è anche un’impreditrice con i suoi negozi e la sua linea di costumi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez è inoltre felicemente fidanzata con Ignazio Moser, famoso sportivo. Inizialmente la loro era una storia quasi alla Romeo e Giulietta, visto che la famiglia di lui non l’approvava molto. Superate queste difficoltà, ora i due sono più uniti che mai tant’è che stanno passando questa quarantena insieme tra le montagne del Trentino. Cecilia attraverso il suo profilo Instagram tiene aggiornati i fan sulla sua vita di tutti i giorni e ci diverte vederle alle prese con i fornelli o mentre si gode un po’ di sole sul terrazzo. Non mancano poi le foto un pochino più piccanti del solito, proprio come il suo ultimo post.

I commenti alla foto

La bella Cecilia ha pubblicato una foto di lei in costume sul terrazzo con la didascalia “libertà”. Effettivamente lo scatto fa venire una gran voglia di volare via. Il suo fisico in gran forma non ha nessun ritocco e si mostra per quello che è davvero. In molti la trovano spettacolare, ma c’è chi vuol far notare la differenza con i soliti photoshooting. “O ti è scesa una protesi nel culo oppure sei stata tre ore seduta, scegli tu la scusa” scrive un fan e Cecilia non si trattiene e risponde: “Quella giusta è che non ho mai avuto un gran culo”. Ovviamente c’è chi la trova semplicemente perfetta e sono in parecchi a lasciarle un commento di approvazione: “Meravigliosa creatura” e “Che fisico da urlo, sei strepitosa”.