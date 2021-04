Eugenio Mastrandrea interpreta il ruolo del giornalista Marcello Favini nella nuova fiction Rai ‘La fuggitiva’. Nella nuova miniserie, la protagonista Valeria Puccini è una madre accusata dell’omicidio del marito, che scappa seminando la polizia. Sugli eventi e sull’identità della misteriosa Arianna si interroga Marcello, giornalista di cronaca locale determinato a scoprire la verità. Tra Marcello (Eugenio Mastrandrea) e Arianna (Valeria Puccini) nascerà un sodalizio per la libertà dell’indagata. Ecco cosa sappiamo sull’attore che interpreta Marcello.

Eugenio Mastrandrea età peso altezza e biografia

Eugenio Mastrandrea è nato il 9 dicembre 1993 e ha quindi 27 anni. E’ alto 1 metro e 83 e porta la taglia 52. L’attore romano ha come lingue madre l’italiano e lo spagnolo: Eugenio ha infatti frequentato asilo, elementari e medie presso il Liceo Español Cervantes di Roma. Nel 2017 l’attore si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Eugenio è molto sportivo: ha praticato karate per 15 anni, nuoto e pallanuoto e anche equitazione.

La carriera

Con 'La fuggitiva' Eugenio Mastrandrea approda sulla rete nazionale con un importante ruolo da co-protagonista. Prima dell'ultima fiction, per la televisione, Eugenio Mastrandrea ha recitato nell'episodio 10 della serie 'Nero a metà', dalla regia di Marco Pontecorvo, nel 2018, sempre su Rai 1. Per il cinema, Mastrandrea ha recitato nel film 'ACAB', del 2012, accanto a Piefrancesco Favino e Marco Giallini, con la regia di Stefano Sollima. Più ricca la lista delle esperienze a teatro: solo per menzionare alcuni spettacolo, Eugenio ha recitato nel 2017 in 'HamletMachine', con la regia di Robert Wilson (produzione Spoleto Festival dei due Mondi) e in 'Studio su Le Baccanti', con la regia di Emma Dante. Tra i numerosi lavori, ha diretto 'La Contessa fra i Sessi' nel 2019.