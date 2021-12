Cipressa, incidente stradale oggi – giovedì 2 dicembre 2021. Ancora sangue sulle strade della Liguria, stavolta in provincia di Imperia. Lo scontro tra un’auto e un furgoncino non ha lasciato scampo ad una persona: ferite altre due, di cui una grave. Il sinistro si è verificato nelle prime ore del mattino sull’Aurelia, nelle vicinanze del bivio per Cipressa. L’impatto tra una Fiat Panda e un furgoncino Citroen è stato violento, tant’è che la vettura è finita poi contro un muro. Secondo le prime indiscrezioni riferite dai giornali locali la vittima sarebbe un uomo.

Incidente a Cipressa, scontro auto-furgone: un morto e due feriti (uno sarebbe grave)

È di un uomo morto e due persone ferite il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 6,30 al bivio per Cipressa, in provincia di Imperia. Due i mezzi coinvolti: una macchina e un furgoncino. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e lo staff del 118 per prestare i primi soccorsi. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della compagnia di Sanremo per i dovuti rilievi del caso. Al momento non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'impatto in cui ha perso la vita una persona. L'incidente ha avuto effetti dirompenti sulla circolazione ora congelata. Della gestione del traffico si sono occupati gli agenti. Anas ha avvertito poco fa che a causa dell'incidente mortale, la Strada Statale 1 "Via Aurelia" è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.