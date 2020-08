L’affascinante Claudia Ruggeri in questi giorni si trova a Porto Cervo in Sardegna e ha pensato bene di condividere con i suoi followers su Instagram alcuni momenti della sua avventura estiva. La Miss di Avanti un altro continua a regalare loro scatti in bikini decisamente “intriganti”. La prova costume è stata superata a pieni voti. Nel suo ultimo post la showgirl è stata immortalata mentre si rilassa a bordo piscina. Il suo fisico mozzafiato con delle curve da urlo non passa mai inosservato. Davanti a tanta “abbondanza” i fan hanno completamente perso l’uso della ragione e in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti.

Claudia Ruggeri Instagram: ipnotica in costume a bordo piscina

I numerosi followers di Claudia Ruggeri sono rimasti completamente senza parole davanti al suo ultimo post Instagram. La showgirl è stata immortalata mentre prende il sole a bordo piscina con indosso un costume a due pezzi bianco. Il bikini è talmente microscopico da riuscire a contenere con molta fatica le sue curve esplosive. Il suo fisico è talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Poi il suo viso completamente coperto da un cappello di paglia rende l’intero scatto intrigante e misterioso. Davanti ad uno spettacolo della natura del genere la fantasia dei followers si è lasciata andare. Infine, la showgirl ha ironicamente descritto il suo post: «Spero abbiate notato le unghie».

La reazione dei followers

Gli ammiratori di Claudia Ruggeri nei numerosi commenti hanno dato libero sfogo alla loro immaginazione: «E chi li vede le unghie quando il resto è divino» e ancora: «Bellissima e anche affascinante». Un fan, ipnotizzato dalle sue “grazie”, le ha detto: «Wow che corpo perfetto!» Un follower le ha scritto: «Sei stupenda tu e il luogo dove ti trovi» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Sei tutta bella non solo le unghie!» Un fan ha ammesso: «Letteralmente una sirena. Sei strepitosa e spettacolare» e un altro ha aggiunto: «Che bontà!» Infine, in molti hanno avuto qualche problemino di salute: «Così rischiamo l’infarto!» >>Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)