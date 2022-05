Incidente a Codroipo, precipitato un ultraleggero: un morto e un ferito grave

Incidente aereo stamani, sabato 21 maggio 2022, poco dopo le 10 a Codroipo, nel Friuli Venezia Giulia. Un ultraleggero è caduto a Casali Loreto, vicino al campo volo, e ha preso fuoco. Secondo quanto riferito dai media locali una persona è morta e un’altra è rimasta ferita gravemente. Da quanto si è appreso, in fase di decollo, l’aeromobile ha improvvisamente perso potenza ed è caduto. Era decollato alle 9.30 dall’avio superficie Al Casale. Sul posto ci sono al momento vigili del fuoco volontari di Codroipo. In arrivo anche una autobotte e le squadre da Udine.

Un ultraleggero è precipitato nella zona di Biauzzo, frazione di Codroipo. Il mezzo ha preso fuoco all'improvviso. Il pilota, Marco Vivan, sessantaduenne di Porcia, è riuscito ad uscire tra le fiamme, ma versa in gravi condizioni in ospedale. Il pilota esperto ha riportato diverse ferite. Chi invece è morto è il passeggero: i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvarlo. La persona è morta nel velivolo avvolto dal fuoco. Di lui non si conosce l'identità: «Il Messaggero» scrive che ha 40 anni. Sul posto sono accorsi il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. "Marco è un pilota esperto e metodico anche io volo e lo conosco molto bene. Non so che cosa possa essere accaduto", ha detto Gianantonio Germanò, di Porcia, che stava andando in moto ad un raduno a Osoppo. È stato lui tra i primi a chiamare aiuto.