Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, martedì 15 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1229 nuovi contagi. I decessi, invece, sono stati 9, cinque in meno rispetto a ieri. Il totale dei morti a causa del Coronavirus in Italia è quindi salito a 35.633. Da evidenziare che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti circa 80.517 tamponi, quasi il doppio di ieri. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, riferisce il Ministero della salute, hanno contratto il virus sono 290mila, mentre le guarigioni sono state circa 215mila. (segue dopo la foto)

Coronavirus, il bollettino di oggi 15 settembre 2020

Gli attuali positivi crescono quindi di 525 unità, portando il totale a 39.712. Sono invece 214.645 le persone guarite dal coronavirus in Italia da inizio emergenza, 695 in più oggi. Il totale dei tamponi, inoltre, nelle ultime 24 ore è pari a 80.517, mentre ieri si era fermato a 45.309. Continua la crescita del numero dei pazienti con coronavirus ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 201 in Italia, 8 in più di ieri. Del totale dei positivi, 37.289 sono le persone in isolamento domiciliare e 2.222 i ricoverati con sintomi. Nessuna regione ha registrato zero casi.

Coronavirus, in Lombardia 176 nuovi casi

Sono 176 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Questa Regione, ancora una volta, è il territorio con il numero più alto di contagiati. Secondo i dati, 35 sono ‘debolmente positivi’ e 8 risultano a seguito del test sierologico. Con due morti in più rispetto a ieri, il bilancio delle vittime sale a 16.903. I tamponi effettuati sono stati 19.399, per un totale di 1.850.323. I guariti in quella zona ora sono 77.938, 223 in più rispetto a ieri. Di questo, 1382 sono i dismessi, 76.555 i guariti. I ricoverati in terapia intensiva invece sono 29, no in più rispetto a ieri. Quelli in isolamento sono 263 (+1).

Covid bollettino di oggi: nel Lazio 139 nuovi casi, in Emilia Romagna 125

La seconda regione con il numero più alto di nuovi casi è il Lazio. Secondo quanto riportato dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, infatti, sono stati registrati nelle ultime 24 ore 139 casi e due decessi. Dei nuovi contagiati, 74 sono a Roma. Di questi, alla maggior parte sono stati riconosciuti link di rientro dalla Sardegna, ma alcuni anche dal Perù, dalla Grecia, dalla Spagna, dal Bangladesh, dalla Bolivia, dall’Argentina, dalla Calabria e dalla Lombardia. Tre, inoltre, sono stati registrati dopo il rientro da Singapore.

Sono invece 125 i nuovi positivi al Covid in Emilia Romagna, di cui 64 sono asintomatici. Una persona è deceduta: si tratta di una donna di 79 anni residente nel parmense. Dei nuovi casi, 55 erano già in isolamento domiciliare al momento del tampone, mentre 71 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. 18, poi, sono i contagi collegati a rientri dall’estero, due da altre regioni. Qui la media dell’età dei nuovi positivi è di 36 anni. Il maggior numero di casi si registra nelle province di Modena (38), Bologna (23), Reggio Emilia (16), Rimini (12) e Forlì (16). Nessun nuovo positivo invece a Ferrara e nell’Imolese. I tamponi fatti sono 9.885, più 2.921 test sierologici.

I casi attivi attualmente sono 4.102 (+38), le persone in isolamento 3.917 (+36), il 95%. I pazienti in terapia intensiva sono 17, uno in meno di ieri, e i ricoverati negli altri reparti Covid sono 168 (+3). Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.184 (+86).