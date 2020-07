Coronavirus bollettino 19 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. I contagi oggi sono in calo: si registrano 219 nuovi positivi, contro i 249 di ieri; il numero degli italiani che ha contratto la malattia sale così a 244.435. I nuovi casi sono più in Veneto ed Emilia-Romagna che in Lombardia. Tre i morti per coronavirus oggi, il numero più basso da febbraio. I decessi per il Covid-19 sono in tutto 35.144. I positivi attuali al coronavirus sono 12.440, i malati sono dunque 72 più di ieri. (segue dopo la foto)

Coronavirus bollettino 19 luglio 2020: nuovi casi soprattutto in Veneto ed Emilia-Romagna

L’incremento dei nuovi casi di coronavirus è maggiore in Emilia Romagna (51) e in Veneto (48) che in Lombardia dove se ne contano 33. Seguono la Liguria con 23 casi, la Toscana con 16 e il Lazio con 17. Solo in 4 regioni si registrano zero contagi mentre nelle altre i nuovi casi si attestano sotto le dieci unità. So no i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Tornano ad aumentare i malati di coronavirus dopo un trend di costante diminuzione iniziato il 19 aprile scorso. Nelle ultime 24 ore si registrano infatti 72 positivi in più e i malati salgono così a 12.440. Sono 143 i guariti che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 196.949.Tra gli attualmente positivi sono 49 i pazienti in terapia intensiva (uno in meno di ieri) e 743 i ricoverati con sintomi, 14 in meno di ieri. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono invece 35.525.

In Lombardia 33 nuovi positivi oggi

Sono 33 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 ‘debolmente positivi’. Lo comunica Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 7.039, per un totale dall’inizio della pandemia di oltre 1,2 milioni. Negli ospedali lombardi sono ricoverati 148 positivi, uno in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono rimasti stabili a 22. I guariti e i dimessi sono complessivamente 71.464, in aumento di 48 unità rispetto a ieri.

In quattro province lombarde, Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio, non si sono registrati nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. In provincia di Milano i nuovi casi positivi sono 7, di cui 4 a Milano città, a Bergamo 7, a Brescia 6, a Monza e Brianza 7, a Cremona 3 e uno a Como, Pavia e Varese.