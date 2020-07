Coronavirus bollettino 21 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi si registrano 129 nuovi casi, il numero degli italiani che ha contratto la malattia sale così a 244.752. Il numero complessivo degli attualmente positivi è di 12.248, in calo di 156 rispetto a ieri. Sono 269 i guariti che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 197.431. Sale invece il numero dei pazienti, due in più di ieri, in terapia intensiva (in totale 49) e sono 13 in meno i ricoverati con sintomi (732). (segue dopo la foto)

Sono sei le regioni a zero contagi da coronavirus: Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna e Puglia. Il maggior numero di casi si registra in Lombardia con 34 nuovi casi, seguono il Veneto con 22 e l’Emilia Romagna con 18. Sono 12 in Liguria, 9 in Piemonte, 8 in Toscana e 6 nel Lazio e 6 in Campania.

Coronavirus bollettino 21 luglio 2020: la situazione in Lombardia ed Emilia-Romagna

In Lombardia a fronte di 5.973 tamponi processati i nuovi casi positivi al Covid 19 sono 34, di cui a 13 seguito di test sierologici e 15 ‘debolmente positivi’, secondo gli ultimi dati della Regione. C’è un solo morto nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 16.797 deceduti nella regione.

I 34 nuovi casi di Covid19 sono per lo più in provincia di Milano, con nove casi di cui tre in città. A Bergamo sono sei i nuovi positivi, a Brescia sette. Zero casi a Como e Lecco, due a Cremona. C’è un solo nuovo caso a Lodi, Mantova e Varese, due a Monza e Pavia, tre a Sondrio.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.238 casi di positività, 18 in più rispetto a ieri, di cui 12 persone asintomatiche. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero. Oggi si registrano due decessi, entrambi nel bolognese.

I tamponi effettuati da ieri sono 5.382, per un totale di 583.968. A questi si aggiungono anche 1.411 test sierologici. I guariti salgono a 23.662 (+17): l’81% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.297 (1 in meno di ieri). Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 1.206 (+5). Restano 6 i pazienti in terapia intensiva, scendono a 85 (-6 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. >> Tutte le notizie sul Coronavirus