Coronavirus, il bollettino di oggi: +254 casi, crescono i ricoverati

Coronavirus bollettino di oggi 26 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 254 i nuovi casi di coronavirus, in calo di 21 unità rispetto a ieri. 5 i decessi nelle ultime 24 ore; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.107. I guariti sono aumentati di 126 unità, per un totale che ha raggiunto 198.446. Dall’inizio dell’epidemia in Italia 246.118 persone hanno contratto il virus. I ricoverati con sintomi sono 735, quattro in più rispetto a ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 44, crescono quindi di tre unità in 24 ore. (segue dopo la foto)

Finora sono stati effettuati 6.560.572 tamponi (+40.526 da ieri), mentre sono 5 (Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata) le regioni che non hanno registrato nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

In Lombardia 74 nuovi casi, 25 a Bergamo

Sono 74 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi. Lo rende noto la Regione. In particolare i nuovi casi per provincia sono così distribuiti Milano (13, di cui 10 in città), Bergamo (25), Brescia (9), Como (3), Cremona (2), un caso a Lecco e zero a Lodi. E ancora: un caso in provincia di Mantova, 6 in provincia di Monza e Brianza, uno a Pavia, due in provincia di Sondrio e otto a Varese.

Coronavirus bollettino di oggi: in Toscana 15 nuovi casi, 7 relativi al focolaio di Borgo San Lorenzo

In Toscana sono 10.430 i casi di positività al coronavirus, 15 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento), di cui 7 riconducibili ad un focolaio rilevato a Borgo San Lorenzo (Fi). I nuovi casi sono lo 0,14% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi non si registrano nuovi decessi.

I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 8.944 (l’85,8% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 410.136, 2.941 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 355, +3,5% rispetto a ieri. >> Tutte le notizie sul Coronavirus