Coronavirus bollettino di oggi 29 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 288 oggi i nuovi casi di coronavirus in Italia, in crescita di oltre 100 unità rispetto a ieri. In totale i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 246.776. Gli attualmente positivi salgono di 7 unità e sono 12.616 in tutto. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.129. Il numero dei guariti di oggi sale a 199.031, 275 in più da ieri. (segue dopo la foto)

38 persone si trovano in terapia intensiva (meno due rispetto a ieri), 732 sono i ricoverati con sintomi. Il totale dei tamponi effettuati è di 6.690.311. Questi i dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute, diffusi poco fa. In due regioni, Umbria e Basilicata, non si registrano nuovi casi.

In Lombardia 46 nuovi casi e nessun decesso

Nessun nuovo decesso, 46 nuovi positivi (di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologici), +161 guariti e zero nuovi contagi nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio. Questi, in sintesi, i dati più significativi relativi al coronavirus nella Regione Lombardia di oggi.

I tamponi effettuati sono 8.658 per un totale complessivo di 1.280.533. Quanto ai pazienti guariti/dimessi, il totale complessivo dall’inizio dell’emergenza è di 72.689 (+161) (70.822 guariti e 1.867 dimessi). Stabile la terapia intensiva, con 13 pazienti ricoverati. Quelli ricoverati non in terapia intensiva sono invece 154 (+3). Dall’inizio dell’emergenza sono invece 16.802 le persone che hanno perso la vita nella Regione.

Coronavirus bollettino di oggi: in Emilia-Romagna 28 nuovi casi e un decesso

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.603 casi di positività, 28 in più rispetto a ieri, di cui 10 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono sette in totale i casi cosiddetti sporadici, mentre i restanti contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero, fa sapere la Regione Emilia-Romagna. Si

registra un decesso, si tratta di una donna della provincia di Bologna.