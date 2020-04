Coronavirus dati 10 aprile 2020: 1.396 nuovi positivi, i guariti sono oltre 30mila

Coronavirus dati 10 aprile 2020 (aggiornato alle 18:30). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 1.396 i nuovi positivi oggi: un dato in calo rispetto a ieri, quando i positivi al Covid-19 rilevati erano 1.615. Le vittime oggi sono 570 un dato in lieve calo: ieri i decessi erano stati 610. Da inizio emergenza sono oltre 18mila500 le vittime. I ricoverati in terapia intensiva sono 108 in meno di ieri, il settimo calo consecutivo. I ricoverati con sintomi sono 28.242, in calo da sei giorni. I malati in Italia sono 98.273. I guariti oggi sono 1.985, in totale 30.455. (segue dopo la foto)

In Lombardia oggi sono stati registrati 216 morti in più, in totale sono 10.238 le vittime in regione dall’inizio dell’emergenza. I casi di positività al Covid-19 in Lombardia ad oggi sono 56.058, l’incremento rispetto a ieri è di 1.246 casi. In Emilia Romagna oggi altri 451 nuovi positivi, i guariti invece salgono a 3.381.

In Veneto i casi positivi al corononavirus sono saliti oggi a 13459, 38 in più rispetto nel corso della giornata di oggi, 18567 le persone in isolamento domiciliare, in calo deciso i malati ricoverati negli ospedali, scesi a 1478, 43 in meno, così come quelli ricoverati in terapia intensiva, scesi a 248, 9 in meno rispetto a questa mattina, in crescita i deceduti, saliti in totale a 824, 732 negli ospedali, 19 in più da questa mattina; mentre i pazienti guariti e dimessi sono arrivati a 1595.

Coronavirus dati 10 aprile 2020: gli attualmente positivi regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono così distribuiti nelle diverse regioni. 29.530 in Lombardia, 13.350 in Emilia-Romagna, 11.576 in Piemonte, 10.647 in Veneto, 5.822 in Toscana, 3.301 in Liguria, 3.316 nelle Marche, 3.633 nel Lazio, 2.963 in Campania, 1.994 nella Provincia autonoma di Trento, 2.336 in Puglia, 1.398 in Friuli Venezia Giulia, 1.967 in Sicilia, 1.635 in Abruzzo, 1.317 nella Provincia autonoma di Bolzano, 752 in Umbria, 876 in Sardegna, 786 in Calabria, 602 in Valle d’Aosta, 279 in Basilicata e 193 in Molise. (notizia in aggiornamento)