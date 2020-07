Coronavirus: 188 nuovi casi nelle ultime 24 ore, lieve calo dei positivi

Coronavirus dati 11 luglio 2020. I dati comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 188 nuovi casi, 67 dei quali in Lombardia. Anche oggi quattro regioni hanno fatto registrare zero contagi. In tutto i casi di positività al Coronavirus finora accertati in Italia sono 242.827. Gli attualmente positivi sono 13.303, in calo di 125 unità rispetto a ieri. I guariti sono oltre 194mila. Calano i ricoverati: quattordici regioni fanno registrare zero pazienti in terapia intensiva. 7 le vittime oggi. Il numero complessivo dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 34.945. (segue dopo la foto)

Da ieri sono stati compiuti in Italia 45.931 tamponi in Italia, di cui 11.281 in Veneto e 7.055 in Lombardia. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero nazionale sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il totale dei tamponi effettuati sale a 5.900.552.

Da zero del Molise ai 198 del Lazio, sono in totale 826 le persone ricoverate con sintomi da Coronavirus in Italia. In 14 regioni italiane non ci sono persone in terapia intensiva a causa del coronavirus: i positivi al Covid-19 in terapia intensiva sono 29 in Lombardia, 9 in Piemonte, 10 in Emilia Romagna, 3 in Veneto, 3 in Toscana e 13 nel Lazio, per un totale di 67 persone.

In Lombardia 67 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 67 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 21 a seguito di test sierologici e 25 definiti ‘debolmente positivi’. Lo comunica Regione Lombardia. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 7.055, per un totale di oltre 1,13 milioni da inizio pandemia. I morti oggi sono 4, dall’inizio della pandemia i decessi nella regione sono stati 16.740.

Quanto ai nuovi positivi, sono 26 i casi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 15 a Milano città. Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, a Brescia sono 16, a Bergamo 5, a Como 8, a Cremona 2, Lecco 4, a Lodi 4, a Mantova 3, a Monza e Brianza 3, a Pavia 3 e a Varese 2. Nessun nuovo caso, invece, a Sondrio.

Sono invece 173 le persone ricoverate negli ospedali lombardi e positive al coronavirus, 17 in meno di ieri. In terapia intensiva sono invece ricoverate 29 persone, due in più nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi, secondo i dati di Regione Lombardia, sono 70.020, aumentati di 192 unità nelle ultime 24 ore.