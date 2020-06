Coronavirus, i numeri di oggi: 346 nuovi casi, il 60% in Lombardia

Coronavirus dati 13 giugno 2020 (aggiornato alle 18:25). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia di oggi è che i nuovi casi tornano a salire: sono 346, di cui il 60% in Lombardia. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236.65. Proseguono invece le buone notizie sul fronte dei guariti, 1.780 in più, 174.865 in tutto. Tra i malati, 220 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 7 pazienti rispetto a ieri. 3.747 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 146 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 55 vittime, sono 34.301 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

In Lombardia i nuovi casi di Coronavirus oggi sono 210. I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 16.428, +23 nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi sono 91.414, i nuovi casi sono 210 (2,2% rapporto con i tamponi giornalieri). Attualmente i positivi sono 16.785 (-239). Sale a 23.766 il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano (+97) di cui 10.112 (+38) a Milano città.

Altri 28 casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna (28.056 in tutto da inizio epidemia), di cui 24 asintomatici individuati attraverso l’attività di screening regionale, e 3 nuovi decessi (4.199 in totale). Sono i dati, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali, relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.727 (-90 rispetto a ieri). Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 1.520: -80 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 15 (-2), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 192 (- 8). (segue dopo la foto)

Coronavirus dati 13 giugno 2020: i positivi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle diverse regioni italiane sono così distribuiti. 16.785 in Lombardia, 2.820 in Piemonte, 1.727 in Emilia-Romagna, 778 in Veneto, 502 in Toscana, 244 in Liguria, 1.357 nel Lazio, 677 nelle Marche, 337 in Campania, 422 in Puglia, 70 nella Provincia autonoma di Trento, 842 in Sicilia, 105 in Friuli Venezia Giulia, 509 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 21 in Umbria, 34 in Sardegna, 7 in Valle d’Aosta, 45 in Calabria, 97 in Molise e 11 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus